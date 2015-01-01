如何“毫发无损”经历一场战争？英特尔VR体验日用“沉浸式”给你答案

未来，VR行业会更加强调平台，任何组件都不可忽略，必须具备从设备、网络到云的端到端能力，而这，恰好是英特尔具备的优势。

至顶网个人商用频道 09月13日 北京消息（文/黄当当）：VR可以让人们仿佛身临电影中。试想这样的一个场景：

二战时期，战火缭绕，被敌军包围的数十万英国和盟军士兵面朝大海，困在沙滩上，并且敌军在逐渐缩小包围圈，一步步向你紧逼，但你却可以“毫发无损”与被困部队并肩体验这场惨烈的海陆空大撤退。

“沉浸式体验”，这正是VR神奇之处。而上述的这部紧张刺激感十足的电影，便是由著名导演克里斯托弗·诺兰指导的二战史诗级大片《敦刻尔克》。

现在你可以戴上VR头盔来感受战争的真实，通过电影制作团队基于英特尔架构打造的360度沉浸式虚拟现实体验VRE。

这是英特尔在VR领域的最新动作。

来看一组数字，这是在最近举行VR体验日上，英特尔分享出的第三方统计数据，预计2020年VR市场规模370亿，到2025年达到530亿。华丽数字的背后，英特尔看到了计算在VR市场的机遇。

在今年CES上，英特尔就举办了一场“别出心裁”的发布会，不到一小时的时间里，250位参会者不仅访问了越南农村，观看了全美大学体育篮球比赛，还在游戏中暴揍了僵尸。

准确的说，这是CES上唯一一场全VR新闻发布会。英特尔相信，VR很快将让人们在客厅到异国旅行，让从事危险工作的工人使用VR设备和无人机，从远方检查桥梁或远程工作，人们还能玩各种沉浸式游戏。

VR市场正处在螺旋式上升早期阶段，需求正不断被激发创新，英特尔目前所涉及VR应用，电影、游戏、工业、教育还只是“冰山一角”。

英特尔还在加速开拓VR新的领域，譬如为“纽约时尚周”提供时尚VR观赏体验，为2018-2024年冬季奥运会提供全浸式VR体育直播，并且还在向零售、精准医疗领域延伸。

目前，英特尔在VR领域已拥有众多技术：

1、处理器方面，英特尔第七代酷睿和全新第八代英特尔酷睿桌面和移动高性能处理器，这意味支持VR的PC拥有处理海量数据、计算密集型应用以及对性能要求极高的VR直播所需的资源，包括CPU核心数量、内存容量和存储容量。

2、平台技术方面，提供英特尔Thunderbolt、英特尔Optane、英特尔实感技术、英特尔360度回放技术、英特尔True VR技术，从软件设计工具包到参考设计，扩大支持VR生态系统。

英特尔一直强调自己是一家数据公司。而从数据量来看，未来VR技术之一的360°回放技术每分钟就将有生成2TB数据，如果看一场足球比赛，这将是极大的数据量。要运作起来，就需要一个完整的平台，PC和云端强力的计算力，新的传感与捕捉技术。

英特尔公司感知计算事业部中国区总监汤振宇同样认为，未来，VR行业会更加强调平台，任何组件都不可忽略，必须具备从设备、网络到云的端到端能力，而这，恰好是英特尔具备的优势。