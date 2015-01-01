2017年英国机器人周：身体有问题 就找机器人

机器人将出现在你的办公室里，出现在医院里，出现在我们的家里。那么，将来还会有什么地方不存在机器人的吗?从CNET在今年英国机器人周(UK Robotics Week)上看到的各种亮点来看，答案应该是否定的。未来，机器人将无处不在。

至顶网个人商用频道 07月07日 国际报道 机器人将出现在你的办公室里，出现在医院里，出现在我们的家里。那么，将来还会有什么地方不存在机器人的吗?

从CNET在今年英国机器人周(UK Robotics Week)上看到的各种亮点来看，答案应该是否定的。未来，机器人将无处不在。

上周五，世界各地的机器人聚集在伦敦，参加国际机器人展(International Robotics Showcase)。我们迷上了可爱的伴侣机器人MiRo，它可以帮助人们照顾老年人;我们还遇见了一个叫露西的机器人，它一直在英国周边的写字楼闲逛，学习人类环境和活动，这也是利兹大学所青睐的一个项目的一部分。

不过，在这次展会上大出风头的是那些为医疗护理而设计的机器人。一个3D打印版活体组织切片检查机器人在赢得手术挑战后成为了机器人周的热议话题。机器人周主办方杨光忠(Guang-Zhong Yang)在展会开幕式上表示，我们都在朝着同一个方向努力，希望机器人“可以有效进行同初级医师一般水平的手术”。与此同时，他也是哈姆林机器人手术中心(Hamlyn Centre for Robotic Surgery )的创始人之一兼伦敦帝国理工学院的全球健康创新研究所副主席。

他表示，多亏了机器人，外科手术正逐渐被微创技术所取代。机器人不仅可以在外科手术上“令众多人受益”，还“可以作为一种资源应用在那些医生较少的贫穷国家”。

这次展会让我们得以一睹有机器人辅助的未来情景。虽然机器人已经用真空吸尘器为我们清扫地毯，甚至为我们供应饮品，但这次展会表明，这些机器人最终将对我们的生活和幸福产生更为重大的影响。因此，研究公司Tractica预估机器人产业到2022年将会产生2370亿美元的收入也是有原因的，而相比之下，其今年所产生的预估收入还不到500亿美元。

利兹大学展示的一个项目中涉及一个3D的打印的内窥镜，它不仅物美价廉，而且小巧便携，可以由非专业医务人员用来寻找胃部和食道的恶性肿瘤。而且用一台平板电脑或手机就可以实时查看内窥镜相机拍摄的图像。

目前，这项技术还处于试验阶段，但我们希望它未来能被用于中国的农村地区，这些地区由于缺乏专业设施，其胃癌的死亡率是城市的三倍。此外，利兹大学的研究人员也与英国伦敦大学学院的一个团队展开合作，共同开发能够替代医务人员识别病变的图像识别软件。

利兹大学还有一个项目，其目标是将机械臂连接到电脑屏幕，为中风患者和儿童脑瘫的康复作辅助。患者将玩一些旨在帮助重建患者大脑和肌肉之间神经系统的联系的游戏，而这个机械臂将指导并在患者的引导下进行工作。

与此同时，伦敦大学学院展示的软假肢不仅可以复制人手的真正感觉，而且还可以利用气压精准的控制所有的手指。查看上面的视频，我们可以看到更多更酷炫的机器人。