马斯克透露：特斯拉Model 3将于7月28日交付客户

首批30辆Model 3将于7月28日开始交付客户，这是特斯拉推出的低价版电动汽车。马斯克预计，Model 3到8月的产量将达到100辆，九月提高到1500辆以上，到12月，产量将提高到每月2万辆。

至顶网个人商用频道 07月05日 国际报道：到12月，特斯拉Model 3产量将达到每月2万辆。

首批30辆Model 3将于7月28日开始交付客户，这是特斯拉推出的低价版电动汽车。

特斯拉CEO埃隆·马斯克发表推文说：“Model 3比计划提前两周通过了全部生产监管要求。”特斯拉计划从周五开始制造Model 3，也就是SN1车型。

马斯克预计，Model 3到8月的产量将达到100辆，九月提高到1500辆以上，到12月，产量将提高到每月2万辆。

如果计划顺利实施，这对特斯拉来说是好消息。延迟一直是特斯拉被人诟病的问题之一。

马斯克此前曾表示，公司计划在2018实现一年生产500000辆汽车的目标，许多业内人士纷纷表示质疑。为了生产Model 3，特斯拉大大简化了流水线，精简了的生产方法，以此提高质量和可靠性。

2016年4月宣布Model 3以来，40万人每人预付1000美元预定了这种汽车，最终的定价仍未知。预计税前价格从35万美元起跳。业内人士表示，Model 3将有多种选配，比如全轮驱动的第二个电机，为提高行驶里程与性能的大容量电池等。

短期内，Model 3只能进行一些简单的定制，比如选择车轮图案，油漆和内饰颜色等。

对特斯拉来说，Model 3绝对是决定其命运前景的重要产品。特斯拉的股价最近不断上涨，尽管特斯拉尚未盈利，其市值已经超过了宝马。特斯拉的市值也已经超过了通用汽车和福特的市值。