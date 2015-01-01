锁定K歌直播市场 创新科技Sound Blaster K3外置声卡“放大招”

这款名为Sound Blaster K3，是创新科技专门针对当前正火热的K歌、网络直播爱好者推出的高清外置声卡，在提升音频质量的同时旨在让K歌及直播声效更加专业化。然，这款产品最“神奇”的地方就在于即插即用设计。

至顶网个人商用频道 07月14日 北京消息：这个世界总是被各色各样的事物充满，而“网红”则是被贴上鲜明标签的那一类。或许你的歌唱水准与“K歌界”网红还存在一定差距，但这家创新科技公司刚推出的这款产品，则是希望拉近你与K歌大神的距离。

“为什么在K歌房唱出来的效果很好，在手机/平板上总唱不好？”相信不少人存在这样的疑问与困惑，据创新科技有限公司总经理刘隆才所言，正是认识到中国市场这一趋势，创新科技邀请了多位行业专家进行测试，终于推出这款Sound Blaster K3外置声卡，并将目标群体锁定在讲求音质的移动设备用户。

这款名为Sound Blaster K3，是创新科技专门针对当前正火热的K歌、网络直播爱好者推出的高清外置声卡，在提升音频质量的同时旨在让K歌及直播声效更加专业化。

当然，这款产品最“神奇”的地方就在于即插即用设计，即在不需要安装及依赖任何软件的情况下，可支持PC及移动设备，适用于K歌、直播、主持喊麦等。

这款设备看似小巧，却聚集了众多专业水准级别的功能。比如，这款声卡亦配有2个麦克风接口及1个乐器接口，支持录音室级高品质麦克风及监听耳机，并且内置音效处理功能，提供混响、电音、变声及闪避效果，可根据用户的需求实时提升、变换嗓音质量。

Sound Blaster K3高清外置K歌音效声卡主要特点包括：

24位高清音频

内置硬件级音效处理器：9种预设的可调节混响效果、24阶电音效果可通过修正人声音准及高音细节，提供类似电子合成器的音效、8级变声效果可在男嗓及高亢女高音之间实时切换、闪避功能可在说话时自动降低音乐播放音量

6种使用模式：K歌（听湿录湿）、主播、喊麦、聊天、音乐、听湿录干

2个XLR/TRS组合输入口，支持市场上大部分麦克风

高阻抗吉他输入口可连接吉他、电子吉他等乐器进行录制

内置+48V幻象电源可驱动电容麦克风

4极3.5毫米音频接口支持移动设备连接，同步实现音乐播放及音频录制

通过微型USB接口连接PC端，提供高清无损音频播放及录制

支持听湿录干及听干录湿监听功能

提供独立音量控制，便于分开调节输入及输出声道音量

据悉，Sound Blaster K3现已在创新科技官方旗舰店开启了预售，预售期间价格799元，之后则会恢复999元售卖，并且将于2017年8月1日起在全国各授权经销商同步上市。