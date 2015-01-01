锁定K歌直播市场 创新科技Sound Blaster K3外置声卡“放大招”

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至顶网个人商用频道 07月14日 北京消息：这个世界总是被各色各样的事物充满，而“网红”则是被贴上鲜明标签的那一类。或许你的歌唱水准与“K歌界”网红还存在一定差距，但这家创新科技公司刚推出的这款产品，则是希望拉近你与K歌大神的距离。
“为什么在K歌房唱出来的效果很好，在手机/平板上总唱不好？”相信不少人存在这样的疑问与困惑，据创新科技有限公司总经理刘隆才所言，正是认识到中国市场这一趋势，创新科技邀请了多位行业专家进行测试，终于推出这款Sound Blaster K3外置声卡，并将目标群体锁定在讲求音质的移动设备用户。
这款名为Sound Blaster K3，是创新科技专门针对当前正火热的K歌、网络直播爱好者推出的高清外置声卡，在提升音频质量的同时旨在让K歌及直播声效更加专业化。
当然，这款产品最“神奇”的地方就在于即插即用设计，即在不需要安装及依赖任何软件的情况下，可支持PC及移动设备，适用于K歌、直播、主持喊麦等。
这款设备看似小巧，却聚集了众多专业水准级别的功能。比如，这款声卡亦配有2个麦克风接口及1个乐器接口，支持录音室级高品质麦克风及监听耳机，并且内置音效处理功能，提供混响、电音、变声及闪避效果，可根据用户的需求实时提升、变换嗓音质量。
据悉，Sound Blaster K3现已在创新科技官方旗舰店开启了预售，预售期间价格799元，之后则会恢复999元售卖，并且将于2017年8月1日起在全国各授权经销商同步上市。
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