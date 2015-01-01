“互联网+交通运输”研讨会：探共享单车的江湖 ofo想“让世界没有陌生的角落”

今日，由世界银行、中国交通报社、交通运输部全球环境基金项目办主办，ofo小黄车承办，中国交通通信信息中心和交通运输部科学研究院协办的“互联网+交通运输”新业态国际研讨会在京举行。本次研讨会聚焦发展中出现的问题...

至顶网个人商用频道 07月11日 北京消息（文/陶婧婕）5公里以内，或者更近的距离，你会选择哪种出行方式?是地铁、公交或是打车?近期，在很多城市中出现了一批“下载APP可扫码付费骑行的自行车”，而这批共享单车的出现，给人们提供了另一种出行方式。不过，面对“野蛮生长”的共享单车市场，其存在很多问题，包括法律法规的约束、共享单车的停放等等。

今日，由世界银行、中国交通报社、交通运输部全球环境基金项目办主办，ofo小黄车承办，中国交通通信信息中心和交通运输部科学研究院协办的“互联网+交通运输”新业态国际研讨会在京举行。本次研讨会聚焦发展中出现的问题，寻找政府管理部门和企业的最大共识，共同推进各种运输方式新旧业态加速融合发展。同时，还讨论了共享单车在城市发展和国际化战略，如何实现共治共享问题。

机遇与挑战并存 共享单车的问题可慢慢解决

共享单车快速发展过程中确实会碰很多问题，但是这些问题都可慢慢解决。

交通运输部科学研究院城市交通研究中心副主任吴洪洋说道，国务院发布了鼓励‘互联网+’的指导意见，对交通运输也提出要求，要加快‘互联网+便捷交通’发展。在便捷交通方面，包括共享单车还有网约车等等。对于共享单车，建议是以鼓励为主，创造更好的条件，鼓励这个新业态更好发展。

国家信息中心信息化研究部主任、分享经济研究中心主任张新红在接受媒体访问时也表示，在共享单车发展过程中引起了很多的争议，除了乱停乱放之外还有其他的一些问题，比如说有些未到年龄的儿童开始骑车了，有人骑车出了事故，还有押金制度是否合理等等。这些问题都是共享单车发展过程中出现的问题，这些问题在他看来都不是不可以解决的，比如乱停乱放问题，暴露了过去单车出行领域方面的规划设计，包括道路设计、停车设计都有不合理的地方，这就要有关部门，包括社会组织，骑行者、消费者一起努力来解决这个问题。所以要一起努力解决。张新红相信，问题总是可以解决的。

ofo的野心：“让世界没有陌生的角落”

在本次活动上，ofo小黄车拥有“双重身份”，一是大会的承办方，另一个则是“嘉宾”。ofo联合创始人杨品杰、ofo联合创始人于信分别参与了大会的致辞以及演讲环节。

ofo公布了全球发展战略实施的最新情况，截至目前，已经进入全球5个国家、超过150座城市，为上亿用户提供了累计超过20亿次单车出行服务，连接单车的数量超过了650万辆。到今年年底，ofo计划进入全球20个国家，200座城市。

其实，共享单车在各个城市的接受度正在不断提高，对于节能减排、提升用户出行效率，共享单车发挥了有益的作用，同时，“共享单车+地铁”，正在成为流行的绿色高效出行方式。

杨品杰在接受媒体访问时表示，共享单车和整个地铁、公交系统应该是无缝连接的。而推动小黄车再往前发展，整个核心竞争力一个是产品、一个是团队。从产品角度上来说，在ofo不断扩张过程中，会对软件和硬件进行更多升级，在软件层面从大数据、人工智能等方面提供更为科学的解决方案，比如城市的调度，对ofo运营会有更科学的指导意见;另外，从团队来看，ofo会招募越来越多的人才，加大技术以及运营投入。未来，ofo肯定还是需要精细化运营，深耕自己服务，优化自己产品的过程。

围绕共享单车的“争夺战”已经打响，对消费者而言，“谁胜谁负”倒显得没有那么重要，毕竟，从一定程度上来说，共享单车已经改变了人们的出行方式和生活方式，为人们的日常生活提供了更多便利。