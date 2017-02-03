从喧嚣到冷静 VR行业脚踏实地开启新征程

会议简介

IT圈最火热的领域都有哪些?5G、汽车、人工智能……当然，VR也是榜上有名。从最初的Facebook(收购Oculus)、Google、HTC再到索尼，越来越多的IT巨头加入到VR阵营中。

2016年被称为“VR元年”，在这一年，VR领域头戴设备拳头产品HTC Vive、Oculus Rift、索尼PS VR均面向消费者发售。同年，消费者在诸多休闲场所发现了VR体验展区，包括电影院、游乐园、网咖等。VR对于消费者来讲不再只是“技术名词”，而是能够看得见、体验得到的“产品”。

不过，VR行业发展依然存在很多“危机”。