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从喧嚣到冷静 VR行业脚踏实地开启新征程

从喧嚣到冷静 VR行业脚踏实地开启新征程

2017-02-03 15:21:58
从喧嚣到冷静 VR行业脚踏实地开启新征程
从喧嚣到冷静 VR行业脚踏实地开启新征程

IT圈最火热的领域都有哪些?5G、汽车、人工智能……当然，VR也是榜上有名。从最初的Facebook(收购Oculus)、Google、HTC再到索尼，越来越多的IT巨头加入到VR阵营中。2016年被称为“VR元年”，在这一年，VR领域头戴设备拳头产品HTC Vive、Oculus Rift...


2017-01-04 11:36:59
潘晓明
潘晓明

AMD全球副总裁、大中华区总裁

AMD认为，沉浸式和直觉型计算将改变我们的生活。而我们的使命就是打造伟大的产品，用以提升下一代计算带来的体验...


2017-01-04 11:41:05
林浩
林浩

戴尔公司副总裁、大中华区客户端解决方案事业部

2016年也被称之为“VR元年”，新兴IT科技的发展为消费者打开了虚拟现实的新世界。戴尔凭借Precision、ALIENWARE和XPS的高端VR-Ready产品为个人消费者带来了绝佳的沉浸式体验，同时也以完备的虚拟现实解决方案为VR从业者提供领先的技术和完善的服务，助力虚拟现实行业的发展...


2017-01-03 13:20:54
张岩
张岩

伊美尔集团总裁助理

2017年，我认为从行业角度来看，VR会是非常热的一个点，由于它的虚拟现实性和对于信息的提供方式，我认为它会成为商业变革一个很大动力。零售企业通过VR进行购物，房地产行业通过VR可以提供房产的虚拟体验，医疗行业可以通过VR把术后的效果在术前展现等等...


2017-01-11 16:19:05
吴劲松
吴劲松

伟创力全球运营副总裁及伟创力珠海工业园总裁

增强现实（AR）和虚拟现实（VR）将能够实现我们所有的想象，并颠覆人类的工作和娱乐方式...


会议简介

IT圈最火热的领域都有哪些?5G、汽车、人工智能……当然，VR也是榜上有名。从最初的Facebook(收购Oculus)、Google、HTC再到索尼，越来越多的IT巨头加入到VR阵营中。

2016年被称为“VR元年”，在这一年，VR领域头戴设备拳头产品HTC Vive、Oculus Rift、索尼PS VR均面向消费者发售。同年，消费者在诸多休闲场所发现了VR体验展区，包括电影院、游乐园、网咖等。VR对于消费者来讲不再只是“技术名词”，而是能够看得见、体验得到的“产品”。

不过，VR行业发展依然存在很多“危机”。

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