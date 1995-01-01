“细思极恐”——盘点机器战胜人类的10次战役，9大职业或被抢走饭碗！

提到人工智能，谷歌Alpha Go跟围棋大师李世石下了几盘围棋这事，从去年火到了现在。到如今，人们已经知道人工智能不仅能下棋，它还可以做翻译，当客服，更奇葩的是它还可以是成功预测川普上位的“预言帝”。

ZD至顶网个人商用频道 02月20日 北京消息（文/HDD）：提到人工智能，谷歌Alpha Go跟围棋大师李世石下了几盘围棋这事，从去年火到了现在。到如今，人们已经知道人工智能不仅能下棋，它还可以做翻译，当客服，更奇葩的是它还可以是成功预测川普上位的“预言帝”。

对于非专业的“吃瓜群众”来说，人工智能看上去似乎相当热闹。“人机大战”再度上演更是让机器人与人类之间的博弈推向了风口浪尖。随着AlphaGo以4:1横扫李世石后，人工智能的”细思极恐“又一次让人们陷入深思。

为什么说又呢？事实上，人类历史上也有过十段类似经历，不禁让人深感科技的“恐怖”。

历史上机器人曾打败人类的10个事件

事件一：击败国际象棋冠军的“深蓝”

1997年，IBM研制的超级电脑“深蓝”在标准比赛时限内以3.5比2.5的累计积分击败了国际象棋世界冠军卡斯帕罗夫，震惊世界。卡斯帕罗夫在落败后曾称无法理解电脑下棋时做出的决定。他亦认为电脑在棋局中可能得到人类帮助并要求重赛，但IBM拒绝。“深蓝”的设计者许峰雄曾表示，一般的国际象棋手能想到后7步就很不错了，但“深蓝”能想到12步，甚至40步远，棋手当然不是计算机的对手。

事件二：“奇努克”击败国际西洋跳棋大师Don Lafferty

1995年，美国艾尔波特大学开发的一款名叫奇努克（Chinook）的计算机程序就曾以1：0的成绩击败国际西洋跳棋大师Don Lafferty，获得“世界跳棋冠军”的称号。

事件三：德州扑克牌桌上的“北极星2”

2008年，一场人机德州扑克牌大赛在美国赌城拉斯维加斯举行，一台名为“北极星2”(Polaris2)的电脑连续击败了6名德州扑克牌顶级职业选手。一些人士认为，与棋类人机大战相比，电脑击败扑克牌高手的难度更大，因为扑克牌游戏的最大特点就是其不确定性，你并不知道对手将会出什么牌，同时还必须了解对手的玩牌风格，“北极星2”的程序设计难度不小。

事件四：智力竞赛中击败人类的“沃森”

2011年2月16日，在美国智力竞猜节目《危险边缘》第三场比赛中，IBM另一超级电脑“沃森”以三倍的巨大分数优势力压该竞猜节目有史以来最强的两位选手肯·詹宁斯和布拉德·鲁特，夺得这场人机大战的冠军。“沃森”在比赛中没有连接互联网，其数据库中包括辞海和《世界图书百科全书》等数百万份资料，强大的硬件则助力其能在3秒钟之内检索数亿页的材料并给出答案。

事件五： 战胜日本最优基金的机器人操盘手

2011年3月，一只以数学模型进行交易，并启用机器人作为“基金经理人”的基金，仅靠6个电脑程序就创造出1.9%的回报率，击败了日本最优秀的基金公司。据权威评级数据，在日本投资且交易活跃的基金当月平均亏损率达6.9%。如此佳绩还得归功于机器人的“无情”。时值日本3·11大地震，恐慌情绪在市场弥漫，人们跟风抛售，而思维模式简单的机器人冷静地将该基金30%的资产押在几只符合其标准的股票上，做出了正确决策。

事件六： “猎豹”战胜博尔特

2012年，美国国防部先进研究项目局赞助研发的机器人“猎豹”（Cheetah）就以28.3mph打破了博尔特曾在百米赛跑中创下的27.78mph的最高速度...

事件七： 比世界纪录还快的游泳机器人

2012年，日本东京工科大学的一个研究小组研发并制造了一款名为“Swumanoid”的游泳机器人。该机器人不仅可以用于海岸救生，还可以模拟游泳者在水中的动作。为了设计这款会游泳的机器人，研究小组使用了大量3D扫描仪技术来记录真实游泳者的每个动作细节，并给机器人配置了20个由电脑操控的小型防水发动机。据该小组负责人介绍，Swumanoid在水中前进的速度能够达到每秒钟6米左右，比当时世界纪录保持者的速度还要快30%。

事件八：石头剪刀布百分百输

机器人之所以能有100%的胜算，并非掌握了博弈论、心理学之类的高深学问，而是因为它学会了如何作弊还不让人发现~识别人手势所需时间只需要1毫秒,而它打出手势的时间只比人类晚20毫秒。

事件九： 谷歌AlphaGo战胜围棋世界冠军

2016年3月的人机围棋大赛中，围棋九段李世石1：4败于人工智能AlphaGo。同样是围棋界神秘高手，Master是一个注册为“master”、标注为韩国九段的“网络棋手”，从2016年12月29日晚起，这位神秘高手在围棋界掀起了“腥风血雨”，接连“踢馆”弈城网和野狐网。“Master”已战胜不少顶级职业棋手，其中包括柯洁、古力、朴廷桓、陈耀烨、聂卫平、常昊等围棋高手。截至2017年1月4日晚，master已经斩获了58连胜。 2017年1月4日，围棋大师“Master”赢了周睿羊，获得第59场连胜的傲人战绩，与此同时，Master在公频上宣布它就是AlphaGo。

事件十：百度AI战胜”最强大脑“



《最强大脑》节目视频截图

2017年1月20日，中国综艺节目”最强大脑“第四季落下帷幕，这季比赛由于选手当中新增加了一位特殊成员被备受关注，此次最强大脑比赛，三场比赛涵盖了人脸识别、语音识别与视频（动态模糊图像）识别等多个领域，最终来自百度的人工智能机器人小度在一场三局”人机大战“中取得两胜一平的成绩，这个结果彻底碾压了三位代表人脑极限的人类选手。

尽管机器被人工智能赋予“生命”，甚至可以在某些领域展示出“过人”的能力，但“人机大战”的初衷我想并不是为了让从猿类经三百年进化来的人类与一个“冰冷”的机器拼个“你死我活”。如何让机器更好的被人类所用，服务于人才是终极目的。

未来在这些行业，你或许将迎来“新的同事”

机器人”智商“的进化速度比人们想象得要快很多，当机器变得越来越”聪明“，相关话题也变得敏感。机器人的快速崛起，甚至出现不少机器人将“替代”亦或“淘汰”人类工人的声音。有人认为未来“人与机器”将共同生存在一个劳动力彼此竞争的世界。

当然，这一担忧也不是没有根据。2016年2月，达沃斯经济论坛就曾发布一篇报告预计，未来5年将使15个主要经济体失去710万个就业岗位，而同期技术进步将仅带来200万个新工作岗位。

人们对人工智能和机器人技术几个最主要的恐惧之一，是担心它们会抢走人类的工作。科学家此前也曾大胆预测，或许在未来20年，以下这些行业机器人将会抢走人类饭碗：

新闻记者、编辑——无论是从技术角度还是实际应用情况来看，记者和编辑都将是最容易被取代的一种职业。而美联社已经在采用Wordsmith等软件进行文章撰写。比如在报道公司盈利状况时，可以对主要数据进行编辑，然后导入Wordsmith软件平台，对这些数据进行量身定制的算法处理，Wordsmith将关键的数据和信息与其他的上线问信息进行对比参照，就可以在几毫秒内写出一篇出错率低于人类的稿件。

清洁工—— 清洁工作为一种较为枯燥，单一刻板的体力劳动，似乎更会被机器人所替代。而如今的日常生活中，扫地机器人也逐渐被大多数家庭所接受。

除了我们日常生活中的简单清洁工作，对于医院这种病菌容易滋生，对清洁水平要求较高的地方来说，清洁之外的消毒更为必要。Xenex公司的消毒机器人利用紫外线，可以瞬间把细菌、霉菌杀光光，在北加州的医院中得到了广泛的应用。

飞行员—— 很多人都做过飞机，但实际上大家并不知道机长长的是什么样，如果有一天当飞机安全落地后，你忽然发现一路上载你的“人”竟然是一个机器人你会作何感想？

当然这种情景的出现首先要经过道德考量，但是对于穿越核电站等高危飞行，是否可以安排机器人来替代人类操作呢？实际上，韩国科学技术研究所发明了一款这样的机器人，它们像人类一样拥有健全的四肢和“大脑”，能够在复杂的地形中，例如福岛核电站，熟练的操控飞机行驶。

医师——在中国，可能很多的并不会有医生将会被取代的概念，因为从中医的角度来看，“望闻问切”的标准是难以让程式化的机器人学会的。但是，当人类的生理状态可以通过一组组数据来呈现时，是不是机器人对你状态的了解，会强于人类医生呢？就好像电影中的大白一样，能够通过你得生理指标了解你是生气还是高兴。

客服人员——电商平台已经实现机器与客户的基本沟通。在未来，高级人工智能会抹去更多的客服岗位。

文秘——英国就业委员会报告，预计2010年至2020年期间，行政、文书和秘书等职业将会减少工作岗位共计为38.7万个，仅仅是英国。自动采集和分析数据、迅速判断和决策，精确精准地向客户投放信息，24小时在岗，不会吐槽咖啡难喝，工资不涨。如果你是老板，你怎么想？

律师——非诉讼业务律师最早被取代，线上律师事务所的自动程序可以代替人类执行很多项目，诸如申请商标、处理遗产和离婚事务。一个统计模型已经能够成功预测美国最高法院71%的判决结果。“这种预测法律后果的能力，可能就是律师最有价值的能力了。”

心理咨询师——未来人工智能咨询师要聪明人类很多，人工智能判断更为准确，而且不会被移情困扰。

翻译——图像识别软件和语音识别软件让语言翻译技术大幅发展。Word Lens等翻译软件可以实时翻译标志和文档中的文字。当然，你只需输入单词和段落，很多软件都可以提供翻译服务。如果你没有为高端商业会议或重要的国家安全事务提供翻译服务，你可能会发现，智能算法将足以处理多数的翻译任务。

另外，日本的一家研究机构预计，在未来，机器可能完全取代人类的工作当中，主要包括以下这些岗位，有药剂师、调酒师、士兵、农民、防爆人员、家庭管家、银行柜员、商店店员，以及销售人员等等。

不过，在财富管理机构嘉丰瑞德的理财师Victor看来，AI人工智能确实是强大，可以帮助人类做很多的事情。但在某些领域，机器人和AI要想抢占人类的饭碗，恐怕还是有一定难度，就比如以下这5类职业：艺术类、体育竞技类、情感陪护类、发明创造类以及风水师。

尽管科技世界有关机器人要颠覆世界的声音一直在涌现，但纵观已出现的机器人中，部分已经做到了足够“智能”，但有些实际上仍远远未达到人工智能的层次。这是两个极易混淆的概念。机器人只是人工智能的容器，机器人有时候是人形，有时候不是，但是人工智能自身只是机器人体内的电脑。

事实上，人工智能这一概念早在1956年被提出，但是发展之路跌宕曲折，曾经很火，但又一时跌入低谷。近两年来，随着机器人产业的爆发，很多人认为AI也迎来了其黄金时代。不仅会议一场一场开，创业公司一家接一家冒头，“吃瓜群众”看尽热闹的背后，人工智能相关研究不间断，整个AI产业正在全马力前进。

从手机上的计算器到无人驾驶汽车，到未来可能改变世界的重大变革，尽管目前世界上很少有科技会议上不讨论AI焦虑问题，但无论结果如何，这都将是人类的一场胜利，因为人工智能的背后亦是人类的智慧。