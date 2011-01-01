迪拜希望于今年7月推出自动驾驶载人飞行器

据迪拜官员透露，迪拜计划在今年7月推出自动驾驶载人飞行器。在世界政府首脑会议上，迪拜的道路和交通机构负责人Mattar al-Tayer表示，虽然来自中国的亿航184无人机已在迪拜Burj al-Arab摩天大楼酒店首次亮相，但该设备总有一天会创造出一片新的天空...

ZD至顶网个人商用频道 02月16日 国际报道：据迪拜官员透露，迪拜计划在今年7月推出自动驾驶载人飞行器。

在世界政府首脑会议上，迪拜的道路和交通机构负责人Mattar al-Tayer表示，虽然来自中国的亿航184无人机已在迪拜Burj al-Arab摩天大楼酒店首次亮相，但该设备总有一天会创造出一片新的天空。

据美联社(Associated Press)报道，这个有着四条腿、蛋形外形的无人机是否会在未来某一天成为另一个堵塞交通的障碍，还有待观察，但迪拜对未来技术的投资确实表明，那一天或许真的会到来。

这款无人机曾在CES 2016大会上展示过，也在内华达州进行过测试，它采用四旋翼设计，能够承载100公斤或一位乘客和限量的货物。

亿航表示，一旦乘客在其无人机的触摸屏上输入目的地，该无人机便可在海平面飞行23分钟，而且如果有需要，例如要避开迪拜有名的摩天大楼时，也可以每小时高达62英里的速度飞行10分钟。

这款无人机的最高速度为每小时100英里，可以在50公里的范围内工作。

去年，亿航宣布将与Lung Biotechnology合作推出无人机，将其作为一种快速运输产品的设备。不过，Al-Tayer曾表示，官员们已经在迪拜“体验过乘坐这一无人机的感觉了”。

据运输官员表示，亿航将在今年7月开始定期飞行。但Al-Tayer并未提供进一步的细节信息。

迪拜的统治者谢赫·穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆(Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum)在去年4月表示，到2030年，他希望看到迪拜25%的运输是由无人驾驶汽车完成的。

迪拜已经有一项无人驾驶铁路服务了，每年都有数以百万计的乘客使用它，因此未来要转换到自动驾驶汽车、无人机，或许不会有太多波折——尤其是迪拜这样可以烧钱的阿拉伯联合酋长国。

去年11月，Hyperloop One宣布计划打造其第一个未来交通系统，它将把阿布扎比到迪拜之间的行程从两个小时缩短到12分钟。