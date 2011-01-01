布局AI，国美要做的第一件事：集成与统一标准

“智慧家庭”被视为人工智能爆发的黄金领域之一，当家电成为人工智能的重要载体，聚集“人工智能+家电”的除了家电企业外，零售行业也正在发力。围绕AI，“国美将是以用户的个性化感知和智能化生活场景为核心，进行产业布局”。

ZD至顶网个人商用频道 02月16日 北京消息（文/黄当当）：“智慧家庭”被视为人工智能爆发的黄金领域之一，当家电成为人工智能的重要载体，聚集“人工智能+家电”的除了家电企业外，零售行业也正在发力。

正如最近，卖家电的国美也来“占坑” 。在2月14日这一天，国美透过“Hi，AI”主题活动干了两件事儿：一件是为“美谈”揭幕(颇有学术风格的研讨会，为公众提供新鲜咨询、行业思考、趋势判断以及与消费者品质生活密切相关的各领域优质内容，并通过新闻发布会、论坛演讲、专题视频等形式向公众传播)，另一件是对外公布该公司关于人工智能的规划布局。

首期“美谈”正是以聚焦人工智能为主题作探讨。围绕AI，国美电器高级副总裁郭军也明确表示，“国美将是以用户的个性化感知和智能化生活场景为核心，进行产业布局”。

与此同时，郭军也指出当下人工智能家电存在的诸多问题。他认为，目前人工智能在家电产品的应用上，国际国内都没有一个统一的行业标准，各企业自成一家，给消费者造成了一定困扰。以智能控制终端为例，各品牌产品的APP分散，且部分存在管理漏洞。

百度度秘副总经理葛行飞也“实力补刀”，指出目前市面上大多数标榜“智能”的家电实则停留在“人工自动”阶段而并非真正意义上的人工智能的诟病，不少厂商热衷于做APP，让产品能用手机控制，但这种连接的意义并没有达到协同与互动。

“智慧家庭”看似火爆却难落地，如此“骨感”的现实也不由让人深思——如何将孤立的传感器和执行机构协同起来?面对这个产业现实问题，国美的决定是扮演一个集成与统一者的角色。

郭军表示，未来国美会整合各方资源，将整个用户的需求置入统一的APP上运作，相应的探索将解决目前智能控制终端分散、混乱的用户痛点，消费者只需要安装一个APP就可以控制所有的智能产品。

据悉，国美已经推出一款名为国美云智的APP软件，未来人工智能设备或能在此统一操纵。值得一提的是，目前国美已经与第三方公司合作，开发拥有自主知识产权的协议与标准。同时国美已与包括海尔、美的、格力等在内的几十家厂家签署合作协议，之后将采用国美统一的人工智能家电标准与协议。

此外，郭军向ZD至顶网透露，国美也正在开发自己的人工智能产品，比如路由器，未来还会跟一些大的厂家合作开发人工智能家电，把国美自己的模块直接嵌入到产品上，以便更好的管理与统一。

对于国美构想的AI布局规划，郭军表示将围绕一个核心与三个基本点(从传统产品到智能产品、从被动智能到主动智能、从智能场景到智能生态)进行。

“人工智能不只是技术而是系统。”他指出这是国美关于人工智能规划的方向，而这个系统中供应商、用户、物流将是三个主体，除此之外无再透露更多细节。至于国美人工智能家电如何落地，郭军表示将从两个途径：一是实现智能化产品融入智能场景;二是未来智能场景升级：从店面升级改造、用户产品体验，做一些更精准的用户信息挖掘，将传统家电售卖升级为一种长线的、智能服务，最终打造智能生态圈。