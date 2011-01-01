“就事论势”，看自动驾驶产业过去一年的发展

作为近几年的热点话题，自动驾驶汽车已成为倍受关注的产业之一。波士顿咨询公司(Boston Consulting Group)预测，到2025年，自动驾驶汽车市场规模将增长至420亿美元，到2035年将占到全球汽车销量的四分之一...

ZD至顶网个人商用频道 02月14日 北京消息（文/孙斌）：作为近几年的热点话题，自动驾驶汽车已成为倍受关注的产业之一。波士顿咨询公司(Boston Consulting Group)预测，到2025年，自动驾驶汽车市场规模将增长至420亿美元，到2035年将占到全球汽车销量的四分之一。

这样一个未来可能成长为上百亿美元市场规模的产业，在经过2016年后，如今的发展情况如何呢?本文就把近一年来，自动驾驶及相关产业发展的部分里程碑事件，做一个汇总，供大家参考。

科技公司与汽车公司：“你好，咱们结盟吧!”

与自动驾驶产业相关最为紧密的那一定是互联网高科技技术公司与传统工业车企，两者在产业形成前，均有考虑自行发展之路，但收效甚微后，终于开始纷纷向对方伸出橄榄枝，“你好，咱们结盟吧!”

事件一、英特尔、宝马、Mobileye确立合作造车

2016年7月1日，英特尔、宝马、Mobileye共同在德国慕尼黑举行联合新闻发布会，会上宣布了由三家公司共同研发的量产版自动驾驶汽车将于2021年正式推出。在此次合作中，三家公司分别在其擅长的领域提供技术与资金的支持，基于宝马 i Vision Future Interaction概念车，配合三家共同建立的包含3-5级自动驾驶技术的平台。这支由汇集计算、感知及驾驶体验的团队，被业内人士称作自动驾驶“梦之队”。近期，有消息表明，三家合作打造的自动驾驶汽车将于2017年上路实测。

事件二、Uber与戴姆勒合作，却不为造车

2017年2月2日，Uber与德国戴姆勒汽车集团开始正式合作，共同部署无人驾驶汽车。二者的合作目的并非共同打造无人驾驶汽车，而是共同探索自动驾驶汽车在共享出行方面的应用。同时，根据约定，戴姆勒将提供具有自动驾驶功能的汽车(汽车成品)，Uber方面则负责提供共享出行的软件服务。Uber在掌握出行大数据的基础上，进一步优化服务体验，与戴姆勒合作的战略，一方面为无人驾驶汽车提供了商用案例，另一方面也解决自身提供出行服务的用车问题。

事件三、松下与特斯拉携手，并不只为造电池

一直以来，松下都是特斯拉汽车的电池供应商，但两者的合作并不局限于电池领域。2016年7月，两家公司耗资50亿美元在内华达州建设的特斯拉超级工厂Gigafactory 正式开幕，标志了两家公司在电池项目的合作取得了一定的成功。近期，又有消息表明，两家公司的合作开始向自动驾驶领域扩展。其中，松下目前在研发的有机光导薄膜CMOS图像传感器或许将成为双方展开合作的候选产品之一。

事件四、雷诺-日产联盟与微软公司，携手打造下一代智能网联汽车技术

2016年9月，雷诺-日产联盟与微软公司签署关于智能网联汽车技术和互联网服务的全球长期协议。双方将基于共同愿景联合开发互联网汽车，致力于通过更直观、更智能和更有趣的驾驶来提升消费者的体验，并将基于Azure、Office 365、微软小娜及其他微软云平台，共同开发新一代的智能网联汽车出行服务。在此次合作中诞生的车载微软小娜，已于2017年CES展会上，由日产汽车首次进行展示。此次合作，虽然只是在优化驾车体验中，人车交互的部分，但也对自动驾驶汽车的发展提供了一定的帮助。

事件五、本田与软银旗下Cocoro SB公司联合探索人车互动新可能

与上一件事类似，着眼于人车交互体验优化的还有本田与软银。2016年12月，本田宣布其与软银旗下Cocoro SB公司合作开发的“情感引擎”将会搭载在本田最新电动概念车“NeuV”上，从而改变人与车之间原有的冰冷的交互方式，增添更多情感交流与互动。2017年1月，该款车已在2017年CES上正式亮相。

事件六、英伟达与众多车企合作，提供全方位解决方案

英伟达过去一年间，在人工智能领域风头无二，它的策略是与车企与产业技术公司广泛合作，比如特斯拉、奥迪、博世。英伟达曾利用Tegra处理器帮谷歌完善无人驾驶汽车;第一代无人驾驶平台DrivePX已被用在奥迪A7上;2016年刚发布DrivePX2无人驾驶平台，特斯拉就宣布新的特斯拉车将搭载DrivePX2;沃尔沃开测的XC90 SUV自动驾驶汽车搭载的也是DrivePX2平台。2017年CES上，英伟达还推出了自动驾驶传感器——AI Co-Pilot，并表示该传感器将作为英伟达对其自动驾驶汽车产品进行广泛升级的一部分。

事件七、谷歌结束造车，新公司Waymo需求与车企合作可能

自2009年成立，谷歌一直忙碌于独自打造无人驾驶汽车，但这种情况也发生了改变。2016年12月，谷歌无人驾驶团队将会被从谷歌X登月计划中移除，并且不再自主开发无需方向盘和油门刹车的汽车。取而代之的是，谷歌可能会与传统汽车生产商合作，将谷歌的传感器装置融入到传统汽车中。有消息表明，谷歌的自动驾驶汽车部门独立出来，将成为一家新公司Waymo。Waymo的首席执行官John Krafcik在开业仪式上表示，Waymo将在公路上测试大约100辆克莱斯勒自动驾驶汽车。据悉，Waymo将与菲亚特克莱斯勒合作推出自动驾驶汽车。

事件八、“ALL JAPAN”联盟诞生，加快应用标准的制定

2016年10月12日，丰田和铃木共同宣布达成合作协议，将在新能源汽车、安全，以及信息技术领域展开合作。在此之前，福特汽车与丰田汽车联同4间中型车厂结盟，以加快为自动汽车应用制定行内标准。福特及丰田表示，马自达、标致雪铁龙、富士重工业及铃木汽车将会加入其系统SmartDeviceLink，目标是提供更多渠道让智能手机连接汽车功能，如仪表板显示及语音识别等，这些技术都将为自动驾驶汽车提供便捷的交互体验。

企业与政府：“完善法规，让商用化落地吧!”

自动驾驶汽车作为一个新生事物，在政府对其相关法律法规完善前，很难得以应用到实际场景中，所以，在科技企业与车企联合开发产品的同时，政府方面的合作、支持更是必不可少的。在过去的一年多时间里，无论是国内，还是国外，部分政府对于自动驾驶的商用化落地均报以积极的态度，并提供相应的支持。

事件一、百度与芜湖市合作建设“全无人驾驶汽车运营区域”，测试商用两不误

2016年5月，百度与安徽省芜湖市人民政府在北京正式签订合作协议，宣布将在芜湖共同建设“全无人驾驶汽车运营区域”，以推进百度无人车三年商用、五年量产的目标。据了解，此次合作将分三个阶段，第一阶段是在有限区域范围、简单路况下试运营;第二阶段是3-5年内扩大区域范围;第三阶段是全市范围内的无人车试运营。据介绍，百度无人车在未来三年内将在全国十几个城市内推广，而芜湖则是第一站。此次合作，也标志了自动驾驶汽车在景区游览等场景中，拥有较大的商用化的可能性。

事件二、北汽与盘锦政府合作，落地无人驾驶商业项目

与事件一相同，均为无人车在景区定点运输的商用化落地，但不同的是，此次合作是车企与政府的合作。2016年7月，北汽集团新技术研究院与盘锦市大洼区人民政府签署了红海滩国家风景廊道无人驾驶体验项目。10月，北汽无人驾驶汽车暨项目运营启动仪式在辽宁盘锦举行。根据规划，双方将在红海滩景区内合作建设一个22公里长的封闭区域，由北汽集团提供的无人驾驶车辆将在各个景点间提供摆渡服务，届时游客只需使用手机客户端即可实现对于无人驾驶车辆的预约和使用。

事件三、国内首个“国家智能网联汽车试点示范区”建立，为测试、开发提供场所

2016年6月7日，位于上海嘉定的首个“国家智能网联汽车试点示范区”封闭测试区正式开园。开园至今，吸引了众多企业到此进行测试，其中既有上汽、通用、沃尔沃、宝马、博世等汽车整车和零部件生产商，也有蔚来、乐视、百度等加入造车运动的互联网科技公司。据了解，同样的测试区随后在浙江、北京、重庆、吉林等省市进行建设。随着测试区的增加，参与测试的企业可以获得更多真实数据以便其对自家技术与产品进一步完善与优化。

事件四、美国出台《自动驾驶汽车联邦政策》，自动驾驶五级定义诞生

2016年10月，美国交通部正式出台了联邦自动驾驶汽车联邦政策(Federal Automated Vehicles Policy)，该政策出台的目的主要有四个：一是鼓励新技术的开发和部署，达到更多地拯救生命的目的，因为目前全球汽车事故很多是人为因素造成的;二是通过政策引导，消除技术创新的障碍和推广延迟;三是鼓励业界合作，包括政策、企业等，鼓励新技术开发和加速应用;四是各州虽有自已的自动驾驶规定，但联邦政府的政策方针，可为各州的法规制定和统一监管提供政策建议。也正是这一政策的出台，给出了关于自动驾驶技术的五级定义。

事件五、美国密歇根州率先建设智能驾驶示范区，国外也着手建立专用测试场地

2016年11月，密歇根在Willow Run建设的智能驾驶示范区“American Center for Mobility”正式破土动工，这一园区面积为335英亩，主要为全球的汽车厂商等提供测试场地，车厂将在此测试他们的汽车、物联网技术以及V2X技术等。据了解，该示范区的建立旨在重申密歇根州在自动驾驶行业的领头羊地位。建成后，Willow Run园区内将布置能够配合自动驾驶测试的全新基础设施，而未来这里也不仅仅只用于测试，还会用于研究、产品研发、教育等产学研一体的项目。这一事件也表明，中国在自动驾驶等相关技术的推动中，已取得领先地位。

产业联盟与政府 “来吧，开始建立标准吧!”

对于新兴的以科学技术驱动的产业来说，行业标准的制定，是产业发展壮大的基本前提。在过去一年多的时间里，自动驾驶汽车产业，已经开始组建联盟，制定各方面的行业统一标准。

1. 5G汽车联盟正式成立，汽车自驾驶的前提是联网

2016年9月，奥迪、宝马、戴姆勒、爱立信、华为、英特尔、诺基亚及高通宣布成立开放性组织“5G汽车联盟”，以充分激活新一代网络的价值，满足人们对移动互连与道路安全的需求。该联盟在开发、测试、推动用于自动驾驶、业务泛在接入、智慧城市整合及智能交通等应用通信解决方案。随后华为的2012实验室总裁李英涛博士也透露，在未来基于5G技术，对自动驾驶与未来汽车服务制定一系列认证、标准化及全球规范，并进行包括互通测试，大规模试点及外场试验联合创新及推动。

2. 美国放弃单独制定自动驾驶规则，标准还要一起定

2016年11月,曾计划单独制定自动驾驶法规的美国正式宣布，将参与到由日本和欧洲正共同拟定的自动驾驶汽车网络安全纲领任务中。美国此次参与的这一自动驾驶安全纲领，是此前日本及主要欧洲国家在2016年7月通过联合国提出，旨在为自动驾驶汽车制定统一的法规标准，该标准或于2018年正式生效。在此次美国、日本、欧洲共同参与制定的自动驾驶规则中，日本和英国主持相关讨论工作，德国和美国将参与其中执行和实践。据了解，虽然此安全纲领不具有法律约束力，但未来将收录成为联合国的官方文件，用作各国在制订法规时提供参考。

3. V2X新国标即将出台，代表有关部门对自动驾驶的态度

2017年2月，有消息称，车联网(V2X)国产标准主导的网联汽车技术进入后期阶段，智能网联汽车产业发展时间表有望一季度推出。据中国汽车工程学会副秘书长、智能网联汽车联盟秘书长公维洁透露，围绕《智能网联汽车发展技术路线图》，工信部已委托中国汽车工程协会进一步细化具体的节能与新能源应用技术路线。具体而言，将“网联化”分为三级。第一级是网联辅助信息的交互，类似于目前信息服务的方式，通过3G、4G网络就能实现。第二级是网联协同感知，通过V2X完成车与外界的信息交换，帮助车辆进行决策与控制。第三级是网联协同控制，仍然是通过V2V、V2I等，实现车与外界的协同控制。

资本市场：“解决监管等问题后，将技术转化为价值吧!”

回首近一年的时间里，自动驾驶领域发生的这些事件，我们可以看到，由于自动驾驶相关技术复合程度较高，范围涵盖从AI技术到感知技术、再到计算能力等等。当面对一个需要如此庞大技术积累的产业时，无论是科技公司，还是汽车生厂商，都选择了合作共赢这样一条道路。

为推动产业的加速发展，企业与政府的紧密关联，促进相关法律法规的完善也正在进行，部分政府对此类合作也抱有积极的态度。而相关的行业标准，也正在积极的定制当中。一切看起来是那么的顺利。

然而，资本市场对于自动驾驶这一产业，仍持保守态度。美国奥本海默基金公司高级副总裁、高级基金经理李山泉表示，“无人驾驶汽车市场目前最难解决的是监管的问题。我曾和监管部门聊起无人驾驶汽车，首先登记管理都是大问题，一个无人驾驶的汽车和一个车撞上了，怎么解决问题。更可怕的是无人驾驶汽车如果让恐怖分子控制了怎么办。技术上是可以的，法规方面能不能可行是另外的问题。”

尽管，资本市场市场的担心也并非毫无道理，但现有问题大多会随着产业与技术的逐步成熟而得以解决。总之，在过去一年的时间里，自动驾驶产业无论在技术的成熟度、标准的制定、商政的合作还是商业化落地等方面的发展上，都取得了一定的成绩，行业整体稳步前行。但要实现“降低交通事故率、节能减排，为人类营造一个良好的生活出行环境”这一终极愿景，自动驾驶产业仍然任重而道远。