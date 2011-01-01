伦敦科学博物馆将展出100多机器人：讲述其500年的历史

在伦敦科学博物馆中央，“潜伏着”一群闪亮、富有表现力且姿势、步态笨拙的“生物”，仅是观察一遍他们，你就会有一番在娃娃谷与“恐怖谷”间徘徊的体验。事实上，他们都是机器人，这100多个机器人都放在伦敦科学博物馆中...

ZD至顶网个人商用频道 02月13日 国际报道：在伦敦科学博物馆中央，“潜伏着”一群闪亮、富有表现力且姿势、步态笨拙的“生物”，仅是观察一遍他们，你就会有一番在娃娃谷与“恐怖谷”间徘徊的体验。

事实上，他们都是机器人，这100多个机器人都放在伦敦科学博物馆中，当地时间本周三将向公众开放展览。

这次展览的“机器人”将讲述一个跨越500年的故事，而这也得益于收集自民间的机器人，其中包括一个制作于1560年的机器人和尚与一个打造于2016年的RoboThespian。除此之外，展览还包括一些科幻小说中的著名机器人，包括弗里茨·朗（Fritz Lang）1927年的电影“《大都市》”中玛丽亚的复制品，以及用于《终结者2018》（Terminator Salvation）中的T-800机器人。

在你脑洞大开想到机器人起义之前，先放轻松，要知道这些机器人中只有极少数内置有人工智能，而且，想必博物馆晚上也会紧锁大门“看好”它们的。

机器人长期以来一直是各大科幻故事的素材之一，而现在它们已成为我们现实生活中真实的一部分。大量的机器人在CES 2017年展会上成为万众瞩目的焦点。CNET曾在展会上举办过一次座谈，内容主要是关于很多人或将很快首次接触机器人的看法。

机器人技术公司Savioke的创始人兼CEO史蒂夫·卡曾斯（Steve Cousins）在座谈会上表示：“我对2017年的预测之一，是与机器人交互的人将会达到2016年这一人数的两倍。”

在专家和技术人员眼中，关于是什么促使机器人成为一个机器人的定义或许是各不相同的，其范围可能会从最基本的机械玩具到最先进的无人机和无人驾驶汽车。这也正是本次展览的馆长本·罗素（Ben Russell）选择对我们在科技世界的“近亲”——人形机器人——保持紧密关注的原因。

罗素在周二接受采访时表示：“我们可以用机器人放满四倍大的空间，因此我们必须找到一种可以筛选的方法。而我早就意识到，正是与人相像这一点使得机器人最让人着迷，因为它们与我们太过相像。因此我觉得，那就努力去找到这些家伙吧。”

唯一一个不适合类人这一特点的机器人也是展览上最令人印象深刻的作品之一。截至3月23日，一个从鲍斯博物馆借出的机械银色天鹅也将作为本次展览的一部分。这个银色天鹅可以追溯到大约1773年，可以随音乐完成一个37秒的程序，它能从流动的金丝细流中拔出一条鱼并囫囵吞下，然后用嘴整理自己颈上的羽毛。

马克·吐温也曾经观看并写过同样的天鹅。

这个展览的制作耗时五年半，9月3日将在伦敦举办。之后，它将在英国巡展，从曼彻斯特开始，到纽卡斯尔，然后到爱丁堡。

科学博物馆馆长伊恩·布拉奇福德（Ian Blatchford）表示，至少在2021年之前，该展览将继续在国际上巡展，不过具体将要访问的城市和博物馆尚未最终确定。