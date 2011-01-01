想要在2017年击败亚马逊Echo Google Home可以做这四件事

如今，亚马逊Echo已经牢牢占据了语音助理市场。虽然亚马逊并不会公布其Echo的销售数额，但据估计，Echo的销量很快将接近1000万台。对于不久前刚刚在2016年11月发布的Google Home，提早两年发布的亚马逊的优势显得不可逾越...

ZD至顶网个人商用频道 02月08日 国际报道：如今，亚马逊Echo已经牢牢占据了语音助理市场。虽然亚马逊并不会公布其Echo的销售数额，但据估计，Echo的销量很快将接近1000万台。对于不久前刚刚在2016年11月发布的Google Home，提早两年发布的亚马逊的优势显得不可逾越。

然而，据VoiceLabs最近的一项调查显示，Echo的领导地位或许并不像它看上去的那么绝对。此外，谷歌还拥有几个重要的小妙招，可以用来击败Echo。本文将介绍Google Home要如何在2017年打败亚马逊Echo。

一、利用强劲的消费者意识

VoiceLabs采访了一些既没有Google Home也没有Echo设备的消费者，问他们更喜欢哪一款产品：受访者的回答比例基本上是一半一半。尽管VoiceLabs并未咨询他们对自己所选设备的喜爱程度有多深，但这种不差上下的比例表明，亚马逊为期两年的有力开端并不一定会在所有人中转化为更高的消费者意识或消费者偏好。

或许是源于因为谷歌这一品牌的无处不在，它所享有的竞争力并不会因其新人身份而降低。虽然亚马逊已经在约15个国家拥有2.44亿活跃用户(在过去一年内购买其设备的用户)，但谷歌在全球已拥有14亿以上的Android手机用户，10亿Gmail用户以及同样数量或更多的谷歌搜索用户。尽管这些数字肯定会在某种程度上有所重叠，但谷歌在越来越多用户的生活中稳定存在这一事实依然不变，而且其服务似乎也会吸引用户回归谷歌，获取更多。

相对地，50：50的比例也反映了亚马逊无法将其特别的Echo设备打造成非常引人注目的唯一设备。当然，在Echo粉丝对此表示不满之前，声明一下，我并不是说Echo没有向更广泛的消费群体展示其语音控制的智能音箱的价值，而事实上它已大肆宣扬过。但这些还未购买智能音箱设备的用户似乎并没有看到Echo在Google Home之上的独特价值，这着实令人惊讶，毕竟Echo有着为期两年的绝对主导地位。

但不论出于何种原因，许多消费者对Google Home的兴趣与对亚马逊Echo的兴趣旗鼓相当。当然，谷歌在近几年内或许无法弥补两者在总销量上的差异，但本文将讲述它怎样做才可能会在2017年比亚马逊获得更多的销量。

二、发布一个Dot竞争产品

即便喜欢Google Home和亚马逊Echo的消费者各占50% ，这并不意味着Google Home就会获得50%的销量。毕竟，用户购买任何东西的最大障碍就是价格。消费者要想得到一台Google Home，需要花费130美元，而要获得一台Echo，消费者可以支付50美元购买一个Echo Dot。此外，Google Home目前仅在美国销售，而Echo设备则在美国和英国均有销售，但在澳大利亚地区并未上市。

当然，相比130美元的Google Home，每个Echo Dot只能为公司带来50美元的收入，但在这个初期市场，销量要比销售收入更重要。据VoiceLabs调查显示，只有11%的语音助理用户(Echo或Google Home用户)有可能会从另一家公司购买其他设备。因此，如果Echo Dot为Google Home所无法匹敌的市场提供了一个简单的切入点，它将能够更快地让亚马逊宣告市场主权——早早地抓住用户，使他们不太可能再去购买Google Home。

谷歌需要提供更多的价格选项，理想情况下，一个低于75美元的Dot产品才能令其赢得2017年的市场。

值得注意的是，随着智能家居行业的日渐成熟，Echo和Home等语音控制中心类设备可能将变得不再那么重要。相比Home和Echo，谷歌和亚马逊可能更关心如何将Google Assistant和Alexa语音助手推向家居产品——无论这些语音助手是进驻手机、电器、灯具还是电视。但是现在，两家公司都在积极推广其语音控制中心设备，将这种新的语音助手技术打造为一个更容易被人们识别出来的独立产品。

三、利用娱乐的非凡力量

从价格方面来看，Google Home或许处于一个较差的地位，但就娱乐方面而言，它较Echo确实享有优势：Google Home与谷歌的电视流媒体棒Chromecast系统相结合，而Echo并不直接兼容亚马逊Fire TV。Alexa语音指令只能通过Fire TV遥控器工作，或使用IFTTT或Kodi技巧。

对谷歌的语音平台而言，将Home与Chromecast系统结合是一个重要的区别所在，但它仍不够成熟，不足以激励大多数人。当然，用户可以通过它打开特定的Netflix节目，但却无法浏览YouTube，也不能通过Home本身控制任何旧电视。

不过，它还是比Echo能做的要多。

短期来看，谷歌需要继续优化其Chromecast集成优势——加强YouTube的浏览体验，或者与至今“无人认领的”Roku相结合。虽然Roku是Chromecast的竞争对手，但它占据了流媒体设备市场的一大块。

长期来看，谷歌需要与主要电视制造商创造更多的市场。当人们需要的只是一个语音助手和一台电视时，语音控制下的流媒体将激发人们兴趣。如今，人们还不得不依赖各种额外的桥接和流媒体设备，通过复杂的设置达到这些效果。而随着越来越多内置有Chromecast或亚马逊Fire TV的电视推出，语音控制的潜在可能性将变得越来越可行。

Fire TV目前正内置于规模较小的开发商生产的设备，而LG则宣布与Echo达成了合作伙伴关系(特别是其全新电器套件)，不过，亚马逊尚未表明它希望将Alexa与电视相结合。

与此同时，Google Home已经宣布集成Vizio和索尼电视。通过与其他主要电视制造商积极寻求合作伙伴关系，谷歌有可能会在语音控制电视流媒体领域打败亚马逊。

尽管谷歌已经踏上了智能电视语音控制之路，但如果该公司想要在智能家居领域占据领导地位，还需尽可能有力地利用这种娱乐方面的差异优势。

四、连接谷歌的“个人助理”服务

如上所述，谷歌已经占据了不少非Home用户的生活。当Echo与Amazon Prime和在线采购获得内置协同效应后，谷歌也应该有一个类似的自然协同功能，如Gmail、谷歌地图、谷歌文档和谷歌日历。

Google Home可能会垄断由语音助手提供的协助，提供一个完全集成有接收和回复电子邮件、向用户手机发送驾驶路线、接收电子邮件邀请以及检查用户日程的完整体验。这将成为该公司在语音控制市场上的一个重要优势。

缩小差距

虽然Google Home目前与亚马逊Echo的差距还很大，但它不会一直处于这种境况。Google Home在2017年争夺统治地位之路并不像很多人认为的那样压力重重。

当然，亚马逊也不会对谷歌的出击无动于衷。