从喧嚣到冷静 VR行业脚踏实地开启新征程

IT圈最火热的领域都有哪些?5G、汽车、人工智能……当然，VR也是榜上有名。从最初的Facebook(收购Oculus)、Google、HTC再到索尼，越来越多的IT巨头加入到VR阵营中。2016年被称为“VR元年”，在这一年，VR领域头戴设备拳头产品HTC Vive、Oculus Rift...

ZD至顶网个人商用频道 02月03日 北京消息 （文/陶婧婕）IT圈最火热的领域都有哪些?5G、汽车、人工智能……当然，VR也是榜上有名。从最初的Facebook(收购Oculus)、Google、HTC再到索尼，越来越多的IT巨头加入到VR阵营中。

2016年被称为“VR元年”，在这一年，VR领域头戴设备拳头产品HTC Vive、Oculus Rift、索尼PS VR均面向消费者发售。同年，消费者在诸多休闲场所发现了VR体验展区，包括电影院、游乐园、网咖等。VR对于消费者来讲不再只是“技术名词”，而是能够看得见、体验得到的“产品”。

不过，VR行业发展依然存在很多“危机”。

由“高烧”到“降温” 待解决的问题还很多

2016年，VR行业最为显著的特点就是：大公司不甘心错过风口，小公司挣扎着寻找蓝海机遇。据IDC调查显示，小规模VR初创企业在2016年第二季度遭受到竞争对手的有力冲击，这主要是由于众多大型厂商及其VR产品开始不断出现，其中一部分初创企业早在正式推出首款产品前就已经停产。

由“高烧”到“降温”，VR行业的这一现象也在CES上显现出来。

在CES2016上，VR异常火爆，为什么这么说呢?作为VR领域的代表企业，HTC和Oculus展台的排队人数可以称霸CES，参展者对VR设备持有异乎寻常的热情。但是到了CES2017，情况却发生了转变，HTC并没有在主场馆设立展台，而Oculus展台的人数与去年相比也是“大幅度缩水”，这是为何?CES2017上，IT厂商们拿出来的VR产品基本都“大同小异”，而且也没有新的VR技术出现，让观众失去了兴趣。

内容资源匮乏是首当其冲制约VR行业发展的因素，消费者购买VR设备后，实际可应用的资源并不多，更加缺少优质资源以及“杀手级”应用。除此之外，技术不成熟、交互体验差、安全性等问题也是VR行业前进路中的“拦路虎”。

回归理性 VR行业机遇依然在

虽然VR行业挑战多多，但不可否认的是，这个行业中依然蕴含着巨大的商机。

让我们先看一组数据，IDC报告显示，中国VR产业预计将受到竞争态势升级以及新型市场产品的推动而在2017年年内扩张达441.2%。全球虚拟现实和增强现实(VR/AR)市场营收预计在2020年将达到1620亿美元。而针对VR市场的预测，截至2025年将有2.16亿个活跃用户，硬件市场将达到450亿美元。

另据SuperData在2016年12月初发布报告表示，谷歌Cardboard类年销量约为8440万台，三星Gear VR约为231.6万台，索尼PS VR约为74.5万台，HTC Vive约为45万台，Oculus Rift约为35.5万台，谷歌Daydream View约为26万台。这些数据都表示VR用户正在飞速增长中。

伊美尔集团总裁助理张岩表示，VR会是(2017年)非常热的一个点，由于它的虚拟现实性和对于信息的提供方式，我认为它会成为商业变革一个很大动力。零售企业通过VR进行购物，房地产行业通过VR可以提供房产的虚拟体验，医疗行业可以通过VR把术后的效果在术前展现等等。包括3D扫描技术的出现，如果能和VR进行很好的融合，各行各业都将出现天翻地覆的变化。

伟创力全球运营副总裁及伟创力珠海工业园总裁吴劲松也很看好VR产业，越来越多的巨头开始涉足VR领域，他举了个例子，巨幕电影公司IMAX正与瑞典娱乐产品公司Starbreeze全力合作，潜心钻研实现虚拟现实的电影与互动娱乐。IMAX公司计划今年在全球范围内推出六家虚拟现实影院，其中第一家将落户美国洛杉矶。他认为虚拟现实(VR)将能够实现我们所有的想象，并颠覆人类的工作和娱乐方式。

专家们都觉得，在2017年企业会把VR技术看作是自己应该投资或研究的合理性应用技术，而不仅仅是一个依赖游戏和娱乐炒作的技术。泡沫散去后，VR行业的机遇在哪里?

为行业定制VR解决方案：很多消费者认为VR头戴设备(针对PC VR)太贵了，但是从行业成本角度来讲，定制一套VR解决方案的费用是可以接受的。从购物商场到医疗保健、从销售汽车到虚拟课堂，企业定制VR解决方案的需求会日益增长。

VR内容：VR行业缺乏优质内容，缺什么补什么，也期待2017年有杀手级应用投放。据了解，Twitter也会考虑添加VR应用，增加社交属性。

VR成个性化营销工具：虽然VR在CES2017上的表现没有那么“亮眼”，但是英特尔的一场“VR”发布会还是亮点十足。VR成为了一种个性化的营销方式，它让英特尔的发布会看起来酷劲儿十足，而这种营销方式也可以被其他厂商所采用的，录制一段产品VR视频投放到网上，消费者在家里带着VR设备就能够身临其境观看产品各种细节。

大浪淘沙，VR行业需要脚踏实地的企业以及靠谱的项目来支撑这个千亿级的市场。