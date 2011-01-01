苹果公司加入AI合作阵营，欲加紧追赶Amazon、谷歌、微软与Facebook的脚步

苹果公司正在加入AI合作计划（Partnership on AI）——该机构旨在面向人工智能建立最佳实践，与专家保持开放性对话，并思考如何帮助社会及企业受益。不过更有趣的是，苹果公司加入AI合作组织后将迎来众多新的合作成员，其中的创始成员包括Amazon等..

ZD至顶网个人商用频道 02月02日 国际报道：苹果公司正在加入AI合作计划（Partnership on AI）——该机构旨在面向人工智能建立最佳实践，与专家保持开放性对话，并思考如何帮助社会及企业受益。

不过更有趣的是，苹果公司加入AI合作组织后将迎来众多新的合作成员，其中的创始成员包括Amazon、DeepMind、谷歌、Facebook、IBM、微软与OpenAI等私营企业以及马萨诸塞州ACLU等非营利性组织。

乍看上去，苹果公司的风格似乎与该组织格格不入。这样的第一印象就反映出苹果公司在人工智能、深度学习与自动化领域确实处于较为落后的位置。苹果公司虽然最近虽然已经开始积极讨论AI方案，但行业广泛认为其已经被谷歌远远甩在身后。

每一家AI合作组织内的技术巨头最近几年来都在热烈讨论这项技术。IBM拥有沃森，微软正在自家云环境中构建AI，Amazon坐拥Alexa与Amazon Web Services，Facebook则在利用AI实现从图像识别到个性化的各类任务。谷歌公司的云与Android业务帮助其实现了差异化的AI与机器学习能力。爱迪生投资研究公司分析师Richard Windsor表示，我们正在逐步走向AI发展的高峰。

我们正在寻找那些能够真正解决AI三大实际挑战的企业，解决这些问题将使得服务在质量与丰富程度层面得到真正的演进。我们的研究结果发现，解决问题的真正灵药在于搜索引擎——而谷歌、百度与Yandex统治着这一领域，因为其从业时间最长。虽然每家企业都在加速推进相关工作，但与此同时这也给行业带来了新的不确定性。我们预计2017年将出现众多规模可观的并购活动，因为AI方案需要很长时间才能开发完成，因此对于相当一部分企业而言除了收购其已经没有其它实现办法。

相比之下，苹果公司是AI领域的新人，这意味着其面临着极高风险。

如今AI合作组织为苹果公司提供了理想的选择，且能够为其提供从研究到招聘专家的一系列实施流程。AI合作组织官方给出的定位说明表示：

为了支持各类有益民众与社会的项目，AI合作组织旨在进行研究、组织讨论、分享见解、提供思维引导、与各类第三方组织进行协调、回应公众与媒体问题并制定教育材料以提升对AI技术的理解，包括机器认知、学习与自动推理技术等。

AI合作组织还将支持各类最佳实践、改进公众认知并提供一套良好的交流平台。

换句话来说，其目前的目标定位还比较模糊，但却很可能正好适合苹果的需求。与此同时，还有另一些专注于人工智能的组织机构。AI合作组织于去年2月3号正式建立，而当时的相关智囊阵营已经相当拥挤。IBM公司CEO罗睿兰最近就AI透明化发展思维进行了概述，而麻省理工、哈佛与领英公司的Reid Hoffman等人亦联合建立起一笔总值达2700万美元的基金，旨在考虑AI所带来的后续影响。奥巴马政府此前还发布了一份关于人工智能对于就业影响的报告，另外卡耐基-梅隆大学、某多家技术巨头支持的非营利性组织以及IEEE也分别就此发表了观点。

我们将密切观察AI合作组织及其各成员的动向，并持续追踪其给AI技术发展方向带来的引导作用。