IDC预测：中国VR市场在2017年将扩大四倍

中国的虚拟现实（简称VR）产业预计将受到竞争态势升级以及新型市场产品的推动而在2017年年内扩张达441.2%，研究企业IDC公司发布报告指出。该公司指出，在新的一年中将有更多主流厂商加入这一市场。

ZD至顶网个人商用频道 02月02日 国际报道： 中国的虚拟现实（简称VR）产业预计将受到竞争态势升级以及新型市场产品的推动而在2017年年内扩张达441.2%，研究企业IDC公司发布报告指出。

该公司指出，在新的一年中将有更多主流厂商加入这一市场。这意味着继2016年的谷歌、索尼PlayStation以及Facebook外加腾讯、乐视及暴风影音等众多互联网企业的加入，未来还将有更多新鲜血液注入VR领域。

联想、戴尔与惠普将与微软协作以“提升自身竞争力”，而在去年受到市场挤压的规模较小的硬件初创企业则很可能将获得更多来自资本市场的投资，并将得以通过合作伙伴关系强化自身方案的使用体验及商业应用能力。

这些小规模VR初创企业在去年第二季度遭受到竞争对手的有力冲击，这主要是由于众多大型厂商及其VR产品开始不断出现，具体包括三星、HTC、索尼以及乐视等，随后更有小米、华为、微软以及联想的加入。其中一部分初创企业早在正式推出首款产品前就已经停产，IDC公司指出。

IDC公司同时补充称，中国市场在2016年第二季度表现得不太景气。而在第三与第四季度之间，由于索尼PlayStation VR开始全球出货，其增长开始加快，并于2016年第三季度内实现20万4千台出货量——较上个季度增长367.9%。

IDC公司同时预测称，索尼PlayStation、微软以及Vive将成为中国市场上的三大顶级VR平台，而谷歌Daydeam则将雄踞移动VR榜首。HTC、索尼与微软将在头戴式显示器领域占据三甲，不过无屏幕头戴显示器仍将在中国的整体VR出货量当中占得62.9%份额——这主要是受到各大移动手机厂商的推动。

独立式头戴显示器也仍将继续保持增长，这主要归功于芯片制造商及屏幕生产商的大力支持。

促进相关业务增长的其它因素则包括更好的VR内容、更多VR工具包及配件、更多VR体验店在国内各地的不断开放以及越来越多关注于娱乐体验的对应内容。

在消费娱乐VR领域，Infosys公司最近已经与索尼及网球专业协会（简称ATP）建立起合作关系，旨在为网球观众提供观看比赛以及查看球员统计数据的能力。

用户还能够随时查看多达20块不同屏幕，其中包括真实现场图像、电视转播图像、社区媒体反馈以及鹰眼镜头。该公司计划于今年5月的法国网球公开赛上正式推出这项服务。

除了娱乐之外，VR应用范围还将继续扩展到多个行业当中。去年11月，纽约初创企业Virtual Rehab公司开始利用VR为服刑人员开发康复项目，旨在帮助他们体验现实世界中的冲突情景，并根据其实际反应为其提供合适的工作培训内容。

在医疗卫生方面，澳大利亚健康保险公司Medibank正在与墨尔本VR开发商Liminal公司开展合作，旨在为长期住院的患者提供VR方案。另外，Build VR则已经开始向澳大利亚痴呆患者护理院提供其VR单元。

各种研究还发现，VR方案能够有效治疗一系列心理障碍，包括恐惧症、创伤后应激障碍以及强迫性心理障碍等等。

本月早些时候，HTC公司推出了一项支持计划，旨在为帮助各VR开发商建立项目以让更多人了解目前广泛存在的全球性问题，例如饥荒、贫困、性别差异以及气候变化等。这显然是在追随Facebook公司提出的“VR行善”倡议的脚步。

“Vive的室内VR方案能够成为一款强大的沉浸式体验工具，作为教育与培训的有力载体以支持更多人了解到全球变化、为弱势群体发声并为最边缘化的人群提供新的可能性，”联合国VR计划创始人Gabo Arora在项目发布会上解释称。