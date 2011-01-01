捷豹路虎计划向经销商推VR体验

等待往往是最为艰难的阶段，那何苦要如此费心呢?而这正是捷豹路虎计划将VR头盔推向其经销商的原因所在。

ZD至顶网个人商用频道 01月29日 国际报道 等待往往是最为艰难的阶段，那何苦要如此费心呢?而这正是捷豹路虎计划将VR头盔推向其经销商的原因所在。

捷豹路虎计划将为85各市场上的1500多家经销商推出虚拟现实体验。市场上的潜在买家可以佩戴上虚拟现实头盔，体验那些全新的、还未送达经销商处的车型。

通过佩戴VR头盔，买家将有机会以1:1的比例查看汽车的内外部构造。而且整个体验过程将配送一系列动画，令用户的体验更加活泼生动，其中还包括介绍说明汽车动力系统或性能的向导。如果买家不喜欢虚拟现实设备，或者在此之后还有一些后续问题想要了解，厂商还可以为其提供平板电脑设备用作补充说明。

在2016年的洛杉矶车展上，捷豹路虎在I-Pace概念汽车的发布会上便打造了一个类似的体验。发布会上，捷豹路虎通过HTC Vive头盔，从某种程度上，由著名的捷豹路虎设计师伊恩·卡勒姆(Ian Callum)为人们主持展示了该公司的I-Pace概念汽车。此外，捷豹路虎在去年于英国推出F-Pace车型时也采用了VR设备。

路虎发现者将成为首辆获得VR经销商待遇的汽车。发现者将取代LR4，在今年晚些时候于美国上市，不过目前还不清楚各大市场上的经销商要多久之后才能收到VR头盔。