马萨诸塞州打算对无人驾驶汽车征税

据《波士顿环球报》(The Boston Globe)报道，近日美国马萨诸塞州代表特里西娅·法雷-布维尔(Tricia Farley-Bouvier)及参议员杰生·路易斯(Jason Lewis)提交了一项议案，希望该州能够制定无人驾驶汽车法案。

ZD至顶网个人商用频道 01月27日 国际报道 目前，美国马萨诸塞州没有任何形式的法规对无人驾驶汽车进行规范。该州希望能够新制定一项法案，对无人驾驶汽车进行管控，尽管这一做法显得不那么协调。

据《波士顿环球报》(The Boston Globe)报道，近日美国马萨诸塞州代表特里西娅·法雷-布维尔(Tricia Farley-Bouvier)及参议员杰生·路易斯(Jason Lewis)提交了一项议案，希望该州能够制定无人驾驶汽车法案。这项法案将允许无人驾驶汽车使用公共道路，但同时提出了一些注意事项。

如果这一提议成为法案，当你去杂货店购物时，即使你找不到停车的地方，你的无人驾驶汽车也不在那里兜圈子

首先，所有的无人驾驶汽车都必须实现零排放。与此同时，任何无人驾驶汽车都必须配备一个“开关”，这个开关会强制汽车随时停止前行。 此外，无人驾驶汽车只能允许行驶一英里，从而防止主人因开着无人驾驶汽车长途跋涉而带来交通堵塞。只有急救车和货运车辆不受一英里规定限制。

此外还有税收方面的调节。该法案指出， 应“至少”向无人驾驶汽车征收每英里2.5美分的税款，已弥补零排放汽车不产生温室气体税这一事实。关于征税，将采取灵活手段，载有多名乘客的车辆可能会被征收较少费用，而对于行驶在车流量较大地区的无人驾驶汽车，则可能需要支付更多费用。

就目前而言，该议案的发起人未必能够看到这一提议成为法案，但其却被视为是马萨诸塞州开发和使用无人驾驶汽车事业的一个开端。目前美国各州都试图对无人驾驶汽车进行规范，但对于无人驾驶汽车的监管，许多地方都还处于原生状态。