近乎于无聊：今年CES展会上的VR真的令人失望

虚拟现实有望成为一个大趋势，它足以颠覆我们计算机使用方式。那么，为什么今年CES展会上的VR却让人昏昏欲睡呢?

ZD至顶网个人商用频道 01月18日 国际报道 虚拟现实有望成为一个大趋势，它足以颠覆我们计算机使用方式。那么，为什么今年CES展会上的VR却让人昏昏欲睡呢?

我使用了近乎无聊(虚拟失望)的双关语，只是感到失望。

无论你选择什么样的双关语，在今年的CES展会后，VR行业需要做出一些解释，本届展会大部分VR产品可以归类于“雷同”。

例如联想，它展出了VR头盔，最大卖点是比对手的便宜，比如Facebook的599美元Oculus Rift或HTC的799美元Vive。

还有Osterhout，它展示了新的智能眼镜，内置有谷歌的安卓手机软件以及高通芯片。这种眼镜实现了虚拟增强，可以将计算机图像呈现在现实当中。但是，用户很容易会将它和去年的型号混淆。该款眼镜将在年中上市，售价达1500美元。

世界最大的芯片制造商英特尔也在开发自己的VR头盔，但是，它却使用Facebook已经上市一年之久的Oculus进行设备演示。

如果你用CES展示最新的技术，那么可以说VR在本届展会上几乎没展示什么。

Gartner分析师Brian Blau在CES上说道：“人们没有发明与VR相关的酷件。”

Naughty America成人娱乐公司首席信息官Ian Paul表示，VR缺乏内容支撑。

不过，这并不影响VR硬件产品投资。随着时间的推移，VR硬件投资是不断增多的，不过，Gartner分析师Brian Blau说：“VR不太可能出现iPhone那样的突破点”。中国LYRobotix运动感应器公司的创始人Lisa Zhao表示，经过过去几年科幻式的演示后，人们对VR的期待已经变得不现实。她说：“一般用户现在想要完美的眼镜，这不是技术进步所能满足的。”

大规模炒作后缓慢进展

几十年来，虚拟现实只是一个梦想，存在于小说，好莱坞道具或几个硬件极客那里。2012年，一家名为Oculus的初创公司让人们见到希望。两年后，Facebook以20亿美元收购了该公司。

去年底的节日假期，来自Oculus，索尼，HTC等厂商的高端VR头盔已经开始销售。

这就是为什么今年的CES展会相对少的提及VR的原因。

在目前的手机进化节点上，企业纷纷展示新技术，譬如GPS，更好的摄像头，更强的玻璃，新设计，更快的下载和无线充电。

去年，英特尔也有类似的热点技术发布，Daqri头盔可以给建筑工人一种X射线的视觉呈现方式，见到图纸就能通过VR头盔看到立体的虚拟建筑图，当时，Daqri成为展会上最热门的产品之一。

但今年，这种兴奋消失了。2017年的CES，大部分虚拟现实厂商谈论的东西，用户很少考虑，比如新的感应器技术，软件开发工具等等。

尽管如此，我们还是可以见到一些很酷的虚拟现实想法，比如Cerevo公司开发的，能让你感觉到在虚拟现实世界行走的鞋子。一个称为Hypersuit金属机器原型，人躺在上面会感觉在飞。

不过，整体来看，今年的CES展会上，VR公司的技术基本都是相同的，这似乎是一个信号，VR行业想法变了，因为VR产品最终开始上架销售。

这是一种真正的耻辱。