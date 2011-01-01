CES手记三：展台逛不完？ “小二郎”带你三分钟扫遍CES2017！

“小二郎”作为此次ZD CES Group报道小分队一员，一早就做好了充分准备，泡面+烧水壶，这是到拉斯维加斯必备的两个“神器”，至少饿不死至少有热水喝。

ZD至顶网个人商用频道 01月13日 拉斯维加斯报道（文/HDD）：“小二郎”，一只傻白甜的呆萌君。总是怕麻烦，但每次又能把事情干利索，蠢萌的气质经常让人为她担心，备受哥哥姐姐们的照顾与宠爱。

这次出远门，她的“仙女姐姐”尤其对她不放心，别说是千叮咛万嘱咐了，仙女姐姐恨不得将自己装进行李箱打包随她出远门。（这“小二郎”究竟是多不靠谱，尴尬脸~）

好在，飞往美国的航班并没有误点，但“小二郎”又遇到了新的大难题——入境过关。

恰好达拉斯沃思堡机场是得克萨斯州最大、最繁忙的机场，哪哪都是“people mountain people sea”。如何在不到2小时的时间内顺利过关，并完成转机手续变成了一场与时间赛跑的游戏。

好消息是，在美国大叔的帮助下，“小二郎”一路绿灯（事实上，老美最不喜欢插队的人），终于赶在起飞前的最后一刻，登上了飞往Las Vegas的航班。

尽管一路颠簸，但“小二郎”终于在计划中的Las Vegas当地时间八点半，安全抵达麦卡伦机场。哦对了，其实“小二郎”飞了这么老远的路途，是有一个重大的任务在身，那就是CES报道的FBI。（Fast，Better，Innovation）

在拉斯维加斯机场出口便可直接兑换CES Badge

CES，国际消费类电子产品展览会。每年1月，会在全球最大赌城Las Vegas举行。作为年度第一个大型消费类科技展会，各国科技厂商嗅着最前沿、最赚人眼球的气味来到了这个充满诱惑的城市。

麻辣牛肉是经典~！

“小二郎”作为此次ZD CES Group报道小分队一员，一早就做好了充分准备，泡面+烧水壶，这是到拉斯维加斯必备的两个“神器”，至少饿不死至少有热水喝。

在每年CES正式开展前，都会预留一天在Mandalay Bay的Press Day，而在这一日之前的傍晚，会有接近4个小时的预展。

此前，“小二郎”也对今年CES预展情况做了报道，【CES手记一：近200家厂商参加预展，“治脱发”的最让人念念不忘！】

Press Day：今年你会看到这些场景

英特尔举办了一场全VR发布会，更多详情点击 【CES手记二：这大概是CES2017唯一场全VR发布会，访问越南，观看比赛，还打僵尸！】

博世继续专注IoT及汽车领域

松下说自己是一家B2B公司

TCL是唯一一家发言人带着演讲稿上台念的公司

惨到可怜的媒体餐

拉斯维加斯当地时间1月5日，CES2017正式开幕。在这一天，“小二郎”也一早出发，接下来，你可能需要花三分钟的时间，让“小二郎”展示今年CES最新最酷最炫的东西。

事前准备功课：

首先你需要Get一份CES展会的详细日程，PC端可以点击 http://www.ces.tech/ ，或者手机端去应用商店下载“CES2017”APP。

当然，你也可以提前到现场领取CES2017的地图以及参展商信息。

你必须拿着的：CES Badge，你可能需要用到的设备：笔记本、相机、手机、充电宝+数据线、名片、手记小本、笔、护照、钱包。

展区分布：

你或许会迷路，但Las Vegas有一点好处就是整个CES展区都围绕着一条中央大街。Mandalay Bay（预展及Press Day），The Venetian/Sands，Las Vegas Convention Center，Westgate。

Mandalay Bay

The Venetian/Sands

Las Vegas Convention Center

Westgate

小二郎路线：

从Luxor步行至Mandalay Bay，乘坐shuttle bus到LVCC

“小二郎”，嘿哈~

CES期间免费班车服务

LVCC展区分布，分为北馆、中央馆、南馆

扫馆路线：LVCC North Hall（北馆）→Central Hall（中央馆）→South Hall（南馆）

在North Hall你会看到这些：

高通展示的自动驾驶方案

日产汽车展示最新的概念车设计

CES，怎么能少了大奔的问候

乐视法拉第首款量产——电动车FF91

黑莓与QNX在汽车上的技术方案

Toyota Concept-愛i 真车实拍

Pacifica Hybrid展示的Portal

现代汽车展台

LeEco乐视超级汽车

Nividia宣布与ZF的合作，推出了双方共同开发设计的人工智能自动驾驶系统——ProAI

在北馆你还能看到JVC，Kenwood，先锋等当年双卡录音机产业Top公司的身影

注意了，这是一台3D打印的车

在LVCC你绝对不会迷路，因为路标足够多，并且明确

在北馆与中央馆之间有一排吃饭的地方，其中“星爸爸”是这几天解决伙食的密集地

穿过长廊，就进入了中央馆

在Central Hall你会看到这些：

英特尔展台与高通展台毗邻

高通展台

英特尔展台



宝马、英特尔和Mobileye下半年开始无人驾驶汽车路测

爱立信展台

尼康经典的环形大炮筒展示

TCL展台

GoPro展台

一连串新品发布的SONY展台

LG现场搭建的OLED瀑布墙

颇具中国风的老牌电视厂商长虹展台

规模不小的海信展台

第一次来CES的阿里巴巴展台

穿过中央馆，可以看到一个通往南馆的楼梯

上到二层就有一个问询处，如果你找不到地方，问她就对了

问询处的对面也有快餐的地儿，反正饿不着

洗手间也很好认

中央馆二层的走道

媒体间的标识

CES对待媒体还是蛮照顾的，凭着badge中午可以来这领取免费的午餐

午餐大致就长这样吧，透心凉的鸡肉卷

出了媒体间，在南馆门口可以看到CES官方媒体CNET的直播间

如果你又迷路了，同样可以询问这个带旗帜的Boy

现场还配备了电脑，为到访者提供现场地图

在South Hall你会看到这些：

进入南馆二层，硕大的中兴展台以及首次出海CES的小米展台

去南馆一层的楼梯

南馆基本被中国厂商包围了，Royole一家做柔性屏的厂商

大疆无人机依旧很火热

今年VR展区明显比去年大了一圈

被中国厂商包围的“VR一条街”

森海塞尔，音频“发烧友”的福音

走出南馆你会看到这样的景象，到处都是人来人往

CES主办方每日都会发放当天的重要新闻

LVCC现场的指示牌

你可以在逛展结束后，乘坐shuttle bus回酒店

辛苦了几日，一直在CES前线穿梭有一顿没一顿的“小二郎”终于完成了报道任务。

吃吐了16桶泡面，紧接着回国，回到北京后她要每天吃火锅，明天吃麻辣火锅，后天吃酸菜鱼火锅，大后天吃猪骨头火锅，还有牛肚火锅……

哈哈哈哈哈！

更多关于CES2017的新闻，请参见ZD至顶网专题报道

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