CES2017：目标，2020年实现4级自动驾驶

作为每年的消费电子发展风向标，今年的CES2017已经落下帷幕。自动驾驶相关的技术成为本届大展的热点方向之一，与一年前的炫技不同，从本届CES上已经足以看出，自动驾驶及相关的行业在全球范围内已经初步成型...

ZD至顶网个人商用频道 01月11日 北京消息（文/孙斌）：作为每年的消费电子发展风向标，今年的CES2017已经落下帷幕。自动驾驶相关的技术成为本届大展的热点方向之一，与一年前的炫技不同，从本届CES上已经足以看出，自动驾驶及相关的行业在全球范围内已经初步成型，科技公司与汽车公司发挥各自优势，联手推动这一新产业的发展。

从本届CES上来看，展示自动驾驶技术、车辆的企业可简单分为科技公司、传统车企两大类，两者一方面保持这紧密的良好合作关系，另一方面又分别在各自擅长的领域进行研究与创新。

科技公司：为自动驾驶储备技术支持

科技公司其最大的优势在于技术领域的强大积累，而对于自动驾驶来说，其中包含了环境感知技术、图像识别技术、人脸识别技术、高速联网技术等在内的多种技术，所以，科技公司显然是这些技术创新与完善的主要动力。

英特尔，自动驾驶布局初具规模

在此次CES上，英特尔针对自动驾驶进行了初具规模的布局，具体如下：

1. 布局5G，保证连接性

英特尔发布了5G调制解调器，搭载了一个能够同时支持6GHz以下频段和毫米波频段的基带芯片，该调制解调器支持超宽频操作、低延迟的千兆级网络吞吐量，可适配全球范围内各地不同主要频段的5G系统。

这款5G调制解调器专为具有早期5G部署需求的应用领域设计，包括自动驾驶汽车、家庭宽带和移动设备等方向，英特尔方面表示，自动驾驶汽车本身将产生大量数据，同时也需要接收大量数据用于导航并应对突发状况。当前的通信系统不能处理其中所需的超高带宽，而这恰恰是5G发挥作用的地方。5G拥有更快的传输速率以及超低的延迟，能够保证车辆间(V2V)、车辆与其他物体(V2X)的顺畅连接，这些都能帮助无人驾驶车辆更及时地对各种状况作出反应。

2. 统一的汽车解决方案品牌——英特尔GO

英特尔在本届CES上正式发布了统一的汽车解决方案品牌——英特尔GO。该系统包括多种硬件和软件开发工具包：

(1)两种版本的无人驾驶车内计算平台，这两个平台使用英特尔凌动处理器或至强处理器，并搭载有再Arria 10 FPGA，能够为无人驾驶汽车在感知、传感器融合和驾驶决策环节提供计算能力。

(2)车载5G通信平台，该通信模块支持完整的5G频段，能够让汽车厂商在5G正式部署之前即进行开发与测试。

(3)无人驾驶软件开发工具包，提供了专用于无人驾驶行业的几个重要工具(包括深学习工具包)，并提供开发经验。

英伟达，三大产品展现自动驾驶研发实力

英伟达也并不单纯是我们之前知晓的显卡厂商了，在本次CES上，英伟达发布了旗下三款自动驾驶领域的产品，英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋表示，“我们想把每一辆车变成一个AI。”

1、Xavier

英伟达发挥在今年CES的发布中推出了人工智能超级计算机Xavier。它可以帮助汽车采集到的车辆周边的具体信息，比如说超级计算机连接传感器可以轻松地识别到道路上的常规标志、信号、车道、物体和行人，并自动发生声音提醒或者减速刹车从而避免事故发生。该平台采用新一代GPU架构“Volta”，能提供高达 30 TOPS(万亿次运算/秒)，可以满足自动驾驶需要的密集计算。

2. AI Co-Pilot

英伟达还展示了其研发的AI Co-Pilot(人工智能协同驾驶)系统。该系统具有人脸识别、头部追踪、视线追踪等功能，能在行车中辅助驾驶者，提高驾驶安全性与便利性。它甚至可以分辨驾驶者是否在打盹儿或者有情绪问题，从而自动停车以保证安全。AI Co-Pilot还能在复杂的噪声环境中通过读唇获知驾驶者的需求;黄仁勋介绍到，该系统读唇的准确率已经达到了93.4%，而人类专家则是52.3%。

3.BB8

基于计算平台以及AI系统方面的产品，英伟达推出了首台无人驾驶汽车BB8。这是一款基于林肯MKC打造的自动驾驶汽车，车内搭载了英伟达全套自动驾驶解决方案。英伟达称BB8已进行过多次测试，能够识别道路走向、变道、感知行人、其他车辆与交通信号灯，并在需要时作出避让，确保安全。

微软，云服务+“小娜”数字助理在汽车端的应用

本届CES上，微软为汽车制造商推出了一个基于Azure的云平台，期望通过云技术来驱动自己的车联网服务。全新的Microsoft Connected Vehicle Platform将在今年晚些时候与大众见面。另外，宝马和日产今年也在CES上展示了接入微软Cortana“小娜”数字助理的车用服务。

比起这些“巨头”公司主打自动驾驶行业上游厂商定位的趋势，很多新创业的小型科技公司对于自动驾驶也有自己的见解。

驭势科技，全新交通模式——自动驾驶

驭势科技在今年的CES上发布了第一辆针对城市移动空间、完全重新设计的无人驾驶电动车，名为“城市移动包厢”，这是一款全新设计的交通工具。驭势无人车内部座椅呈环形排列，普通汽车常见的方向盘和仪表盘均未搭载。同时，整车去除了突兀的传感器布局，所有传感器都自然融入车的流线型外形。车内外具有多个屏幕，与乘客和行人自然互动和交流。整体设计聚焦于城市出行、工作与娱乐一体化的消费需求场景。据悉，驭势科技无人驾驶方案将在2017年商业化试运营、未来两年实现量产。近期的应用场景主要包括高科技园区、景区、厂区、主题公园和度假村等相对封闭区域。

总的来看，自动驾驶行业的上游，未来基本会由几大“巨头”科技公司率先占领，为传统车企提供技术上的全面支持，当然，小型创新公司主打特殊商用场景下的自动驾驶落地也是一个相当不错的选择。

传统车企：与科技公司紧密合作，将科技与汽车融为一体

传统车企相比科技公司，更加着眼与汽车本身。大多数厂商都会选择与科技公司合作，将科技与汽车有机的融为一体，从而，以最简单快捷的方式，促进自动驾驶汽车的诞生。在展会上，各大车企也都展出了许多概念性的自动驾驶汽车产品，如下：

宝马，未来内饰——HoloActive触控系统

宝马在本届CES展上带来了HoloActive触控系统，是BMW i Inside Future未来内饰研究项目的成果之一。该系统集合了宝马平视显示系统，手势控制系统及触屏操作系统的优势。采用一块悬浮在空中的虚拟触控屏作为驾驶者和车辆间的交互界面，用户通过手势控制及触觉反馈进行操作。另外，用户还可以通过这套系统使用BMW云端互联应用提供的丰富服务。

除概念车外，在CES展馆附近，宝马还路测了一款基于新款5系的自动驾驶原型车，从官方的演示视频来看，这辆车能够在城市环路上实现自动驾驶，并且可以顺畅地在自动驾驶与手动驾驶之间切换，不过宝马方面并未透漏该车的自动驾驶功能处于哪一级别。

丰田，concept-i自动驾驶汽车

在此次CES展上，丰田发布了一款名为 concept-i “爱i”的概念车，该车展示了丰田通过人工智能技术赋予汽车“理解能力”的愿景。这辆车并没有搭载任何实体屏幕，而是采用了新一代的HUD抬头显示技术，将速度、能耗、导航等信息投射到挡风玻璃及A柱的位置。爱i概念车拥有SAE L4级别的自动驾驶功能，并且还在车头与车尾设置有显示屏，可以显示自动/手动驾驶的标志与显示警示，从而提醒外部的行人注意。其次，通过运营新一代的人工智能技术，爱i概念车能够在两个层面上读懂人类。最基本的是能够学习驾驶员的驾驶习惯、行驶路线与基本的车辆设置，而到了高级层面这辆车还能够通过表情、动作等数据来读懂驾驶员的情绪与身体状态，甚至最终了解驾驶员的的爱好。丰田表示，计划在今后几年内进行“Concept-爱i”的公路实证实验，届时，搭载本次亮相的部分功能的实验车将在日本的城市行驶。

本田，搭载“情感引擎”的NeuV自动驾驶概念车

本田在本届CES带来了NeuV智能电动车，NeuV的定位是一辆具备自动驾驶功能的电动通勤车，它将配备一台叫做“情感引擎”的人工智能引擎，能够为汽车跟司机搭建起一座情感的桥梁。据了解，本田NeuV通过智能操作系统与驾驶者进行情感交流，能够判断出驾驶者的情绪和心情并作出预判反应，从而获得更合理的交通疏导，同时缓解交通压力。同时系统还能将判断分享给其他车辆，减少车与车之间交流障碍。

日产，发布智能出行愿景

日产今年是第一次参加CES展，日产汽车公司总裁兼首席执行官卡洛斯·戈恩发表了主题演讲，分享“日产智能出行”的愿景，并公布多项益于消费者的技术进展与合作项目。据介绍，日产智能出行包罗三大焦点创新规模，旨在改变日产汽车的驱动、驾驶以及与社会的融合等方法——日产智能驾驶：通过晋升车辆安详性、操控性和舒服性，令每一位斲丧者越发自信从容;日产智能动力：令车辆更环保、更高效，，从而赋予消费者更好的驾驶体验;日产智能集成：实现汽车与外界的轻松互联，让消费者保持顺畅沟通。

现代，发布自动驾驶/新能源计划

在本届CES展上，现代汽车在现场带来了装备自动驾驶技术的Ioniq，该车外形看起来跟电动版Ioniq区别不大。这辆带有自动驾驶技术的Ioniq可以让乘客在道路上的安全性大大的提高，而且驾驶和乘坐的体验更高，负担更小。当面对汽车无法到达的窄巷时，“Micro Mobility”滑板车可以解决代步问题，而事实上它也是IONIQ新能源汽车的一部分。除自动驾驶和新能源外，现代还展出了电动滑板车和可穿戴机器人等领域使用的产品。

简单的总结一下，对于传统车企而言，在自家产品上搭载自动驾驶系统以及电力新能源成为了未来汽车发展的两大趋势，另外，继图形、影响、环境识别后，对于司机情感、精神状态的识别也成了最新的技术之一。

目标不变：2020年自动驾驶汽车正式上路

从本届CES展会上，我们可以看到，自动驾驶行业已经形成了“巨头科技公司上游+传统车企下游+创业公司填补空白”的初级产业形态，在此形态基础上，自动驾驶行业还将带动5G技术、半导体元器件等多领域的发展。

早先，美国高速公路安全局之前将自动驾驶分为0~4级，0级此等级车辆不具备自动化功能;1级具备1种以上自动化控制功能的车辆;2级能同时提供组合式的自动化功能; 3级提供有限的自动驾驶功能; 4级“完全可自动驾驶车辆”。通过本届CES各公司公布的愿景来看，2020年依旧是4级自动驾驶实现的关键时间点。

例如，奥迪与英伟达宣布双方建立合作关系，预期到2020年，奥迪将推出高度自动化的汽车，此处提到的高度自动化，就意味着汽车在一定条件下可实现4级自动驾驶。

此前，英特尔、宝马以及Mobileye宣布合作开发自动驾驶汽车的时候，也表示2021年将正式推向市场，而本届CES上，三方就此次合作也分享了最新进展，三方共同宣布在2017年，将有40辆搭载了英特尔GO解决方案的宝马7系自动驾驶汽车上路测试。

相关产业观察者表示：当下，由科技厂商制定的自动驾驶时间表已经逐步被各大传统车企所接受，这一现象反映了自动驾驶行业超预期的产业进展。尽管如此，自动驾驶产业依旧处于早期阶段，技术路径仍存在不确定性。