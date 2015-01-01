CES2017盘点（二）：展会上那些稀奇古怪的“小”玩意

这是盘点系列的第二篇，这一篇将带大家看看展会上出现的那些稀奇古怪的“小”玩意...

ZD至顶网个人商用频道 01月07日 拉斯维加斯报道： 这是盘点系列的第二篇，这一篇将带大家看看展会上出现的那些稀奇古怪的“小”玩意。

1.宏碁Predator 21X

宏碁Predator 21X配置有两个GeForce GTX 1080图形处理器，两个电源，五个系统风扇，九个热导管，64GB内存和五个存储驱动器。它是全球首台21英寸的曲屏笔记本电脑，配有一个机械键盘，一个超频CPU，一个转换成数字键盘的触摸板，以及眼球追踪摄像头。拿出9000美元，所有这些都是你的。祝你玩得开心。

2.雷蛇 Project Valerie

或者你也可以等着看看雷蛇有没有生产出Valerie笔记本电脑，它不仅选取了雷蛇Blade Pro，还为其多添加了两个屏幕。因此，它就是一台有着三个17英寸屏幕的笔记本电脑，而且可以通过电动铰链自动折叠。整个概念笔记本厚1.5英寸，重12磅，老实说，这已经超出了正常的笨重游戏笔记本的范围。

3.Sensorwake Oria闹钟

想要一个可以通过在你脸上放屁来帮助你睡眠的闹钟吗?明年夏季，你可以试试亲自尝试下Sensorwake Oria具有专利的气味，只需150美元。

4.巴黎卡诗 Hair Coach

这是一个智能梳子吗?没错：巴黎卡诗Hair Coach将指导你梳头发。当你梳头发时，其内置有一个麦克风会倾听你的动作，同时还有一大堆其他传感器会检测你的梳头发方式以及环境。

这款梳子售价在200美元以下。

5.格里芬科技可联网烤面包机

这是一个蓝牙烤面包机，真的，不是开玩笑。而且它还支持应用等等。它可能是切面包机出现以来最好的设备。该设备明年初上市，售价为100美元。

6.最幸福的宝贝 Snoo

你能为婴儿的舒适定价吗?

最幸福的宝贝Snoo定价为1150美元。之所以定这个价格，其中部分原因在于它会小心地轻摇小床让孩子睡觉，并可以根据他们的行为调整其发动机和白噪声，另一部分原因在于它的“血统”：它出自非常受欢迎的设计师伊凡·贝哈尔 (yves behar)和安抚婴儿的5S发明者哈维·卡尔普(Harvey Karp)二人。现已上市。

7.Hubbel Hugo情感识别摄像头

这是一款住宅安保摄像头，不过它也是一个可以告诉你你的感受的安保摄像头。Hubbel Hugo智能相机使用面部识别技术可以做一些很酷的事情，例如可以辨别你的宝宝什么时候在哭(会触发音乐或风扇开关)，也可以在动物闯入时不触发警戒(因为它们不是人类)。不过我们还不清楚如果你生气了它会做什么。其定价应该在250美元到300美元之间，今年夏季上市。

8.睡眠指数360的床(Sleep Number 360 Bed)

提到床，Sleep Number 360 Bed并不是仅仅会记住你的舒适设定，它还会在你睡着的时候为你的脚加热，当有人开始打鼾时，它会自动支撑起他的脑袋，而且如果你在半夜转移了位置，它会自己稍稍把床垫放一些气。

9.Hypersuit

当你戴着VR头盔时，Hypersuit就成了一个“金属外骨”，带给你一种好像要飞起来的感觉。

至于价格，你应该并不想知道，除非你家里真的有放这样一个东西的空间。而如果真的有这样的空间，那价格对你来说可能就并不重要了。

10.Neumonic打印机

有了这个，你一直希望能够把打印出来的黑白照片像便利贴一样贴在房子周围的想法就可以实现了。

Neumonic这个名称可能来自于“记忆术(mnemonic)”这个词，就好比一种记忆辅助工具，毕竟如果有实物环绕在周围做提醒，有些人将更擅长记忆。这个打印机将于今年夏季在美国上市，售价约为120美元，而一卷贴纸的价格是4美元。

11.Hydrao First智能淋喷头

想象一下，如果沐浴时当你用水太多时，你的淋浴喷头可以提醒你是怎样一种体验。这正是Hydrao First背后的理念——它内置有LED灯，可以根据你用水量的多少改变颜色(从绿色蓝色到紫色再到红色)。有一款应用还可以自定义每种颜色变化所要达到的用水量，并记录你所节约的水量。该喷头现在美国可预订，售价为99美元。

12.雷蛇 Project Ariana

这是一个投影仪，但它并非以用作主屏幕为设计目的：雷蛇Project Ariana原型是为了让用户感觉自己处于游戏之中。它将屏幕“扩展”到了你的周围，添加了灯光效果，为你增添了额外的氛围。还记得微软Illumiroom吗?对，就是那样。

13.Pop-I背包

有了这款背包，你就可以一直背着具有自己黑白照片图案的背包各处逛了。令人惊讶的是，它的价格并不高：尽管塞进了一个10英寸的电子墨水显示屏及其内部的电子产品，Pop-I背包只需花费99美元就可以买到，今年春季它将在美国推出。

14.GeniCan

想要往垃圾桶里扔垃圾?GeniCan将在你扔之前先扫描下它，当然，它会附在你的垃圾桶上，并根据亚马逊Dash服务的提示自动告诉你扔在哪里。它将在今年晚些时候上市，售价为149美元。或者，如果你很信任这家公司的交付能力，现在就可以预订产品，可享受折扣。

15.Eugene垃圾箱配件

又一个垃圾箱小配件!你是不是很难辨别出哪些垃圾是可回收的?有了Eugene，只需用它扫描物体上的条形码，它就会告诉你答案。

不过，这意味着：

1)首先，你的垃圾得有一个条形码

2)其次，在你要扔掉它时条形码依然存在

3)再次，它还得是一个Eugene能够辨别出的条形码

4)最后，既然有条形码，那么是否可回收的标志也很可能会出现在这个标签上。

该产品将在美国和英国市场上市，售价分别为99美元和99英镑。

16.Holo Cube

从外观上看，它只是一块泡沫!

但是，当我们戴上一个虚拟现实头盔，手机的前置摄像头就可以读取该“泡沫”上的图案了，然后它看起来会像是一个超级马里奥硬币块，或是一个轻轻漂浮的城市，或者应用开发人员希望你看到的其他任何事物。

购买一个Holo Cube只需20美元，它将在今年夏季上市。

17.华硕 ROG GT51CH

如果你想要一台外观像一个巨型邪恶机器龙的脑袋，且其嘴中装有激光束的电脑，那就大胆地选择华硕ROG GT51CH吧。

除此之外，华硕ROG GT51CH重50磅。明年夏季上市。

18.Jagger & Lewis智能颈圈

虽然这个智能颈圈不能将小狗Fido的吠叫转化为可理解的人类语言，但是该智能项圈确实能告诉你它的心情!项圈上的传感器将监测其活动，如吃、喝、睡觉和抓挠等。

或者，你可以选择看好自己的狗，就不需要为购买Jagger & Lewis而支付200美元了。

19.Bloomlife

孕妇能够辨别出宫缩和可能出现的并发症之间的差异吗?现在，有一个叫Bloomlife的小玩意可以做到，它内置有一个可以辨别两者差异的应用。不过遗憾的是，它还没有获得FDA认证，而且该装置第一个月需要花费150美元，第二个月需要100美元，之后每个月50美元。

20.PowerRay

有人说过：“我从来没有钓到过鱼，但是假如我在水下放一个装有迷你相机的潜水无人机，让它来帮我钓鱼呢?”

PowerRay正是这样的一个潜水无人机，它甚至还有一个附带的声纳装备。不过其价格并未透露，今年二月起可开始预订。