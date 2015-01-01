CES2017盘点（一）：来看看各大公司都推出了哪些机器人

今年的CES已经火热开展，想知道有哪些是值得你关注的吗？请看在展会现场为你带来的看点大盘点第一篇——各大公司推出的那些机器人...

ZD至顶网个人商用频道 01月07日 拉斯维加斯报道：今年的CES已经火热开展，想知道有哪些是值得你关注的吗？请看在展会现场为你带来的看点大盘点第一篇——各大公司推出的那些机器人。

1、博世旗下初创企业 Mayfield Robotics推出的保姆机器人Kuri。Kuri带有Wi-Fi、蓝牙、1080p摄像头，具有面部识别功能，配备了坚固车轮设计，能够跑遍室内任何地方。这么一说，听起来是不是像R2。售价699美元。

2、在本次CES 2017大展上，乐高带来了全新的Lego Boost机器人系列。不同于单纯的拼接积木，Lego Boost具有一定的可编程性，让孩子们在玩耍的同时还能享受到自定义编程的乐趣。售价159.99美元。

3、Leka机器人。该机器人旨在给智障儿童提供帮助，这种交互式机器人可以帮助孩子更好地理解社会，发现视觉线索，其多人游戏能够改善孩子的社交技巧。 售价180美元。

4、LG智能家居中心机器人Hub Robot：Hub Robot搭载了亚马逊Alexa的语音助手，可以与用户进行语音沟通，同时Hub Robot能够连接家中的其他智能家电，例如控制烤箱或者吸尘器等等。

5、LG草坪修剪机器人：这种新型机器人看起来非常类似于吸尘器机器人，可以用传感器来追踪用户的院落，让你的草坪更整洁。

6、LG的机场指南机器人Airbot：机场指南机器人类似于一个智能信息助理，可以为乘客提供飞行的登机时间和登机口位置、目的地城市的天气状况等信息。该机器将在今年晚些时候出现在韩国仁川机场。

7、Neato扫地机器人：虽说Neato扫地机器人已不是什么新鲜玩意儿，但在CES 2017上引入了新功能，现在它开始能够接受来自Facebook的指令。

8、Black & Decker的Smartech真空吸尘器机器人：该产品并非世界首创，但其价格仅为对手的一半。售价400美元。

9、 Ubtech推出的Lynx机器人：该机器人植入了亚马逊的Alexa智能语音助手。

10、Ewaybot的MoRo机器人：MoRo是一个机器人助理，旨在简化用户生活。可在室内室外工作。它可以通过内置英特尔“实感” 摄像头抓取、处理物件，听取语音命令，并支持面部检测。MoRo高约4英尺高 (大约合1.21米) ，重量约80磅 (约合36.28公斤) ，电池续航长达8小时。MoRo 的成本高达30000美元，因而想用它来做机器人管家的似乎并不现实。

11、 Emotech公司的Olly机器人：用Emotech创始人Hongbin Zhuang的话来说，该机器人是一个拥有类似人类情感，并且可以与人进行自然沟通的人工智能语音机器人。

12、Nabi推出的智能音箱Aristotle：这款智能音箱Aristotle针对父母和儿童推出，使用微软情感认知，包括Cortana智能分析技术。

13、折叠衣服机器人Laundroid：Laundroid折衣机器人，该机器人外观好像一个多开门的立式冰箱，虽说最大的亮点是折衣服，不仅可以折叠衣服，还可以对衣服进行分类。

14、软银的Pepper机器人：该机器人已出现在海外市场上，购物中心、游轮和机场上，都可以见到Pepper机器人的身影。