首次出征CES：YunOS在老美的场子都干了些啥？

尽管是第一次，但这个”初出茅庐“的中国面孔在CES这个老美地盘里一点都没感到生疏——不仅秀出最新技术成果，还拿出了一连串搭载YunOS Auto、YunOS Home、YunOS TV、YunOS Chip、YunOS Professional等系统的IoT相关生态产品。

ZD至顶网个人商用频道 01月07日 北京消息（文/黄当当）：CES每年都不缺热闹，尤其是在Las Vegas这个能把赌博都玩到“高大上”的地儿，每年总是能够吸引世界上超过100多个国家的数千家参展商来到这里，来自中国的阿里巴巴正是其中之一。

“Alibaba Group”阿里巴巴集团今年CES展台坐落在Las Vegas Convention Center中央馆，从现场的布置看， 阿里巴巴集团下重要技术力量YunOS占据阿里展台近“半壁江山”。值得注意的是，本届CES也是YunOS首次亮相。

尽管是第一次，但这个”初出茅庐“的中国面孔在CES这个老美地盘里一点都没感到生疏——不仅秀出最新技术成果，还拿出了一连串搭载YunOS Auto、YunOS Home、YunOS TV、YunOS Chip、YunOS Professional等系统的IoT相关生态产品。

在CES前方正在如火如荼进行时，ZD至顶网记者在阿里巴巴集团展台第一时间捕捉到了YunOS展台现场。

智能家居：这个冰箱看起来有点酷

YunOS在家居生态这方面一直都在投入，并希望携手家电硬件厂商一起打通厨卫、环境、健康、安防、影音五大类家居产品。其中在厨房场景，YunOS早已规划好发展路径，将目光瞄准智能冰箱。

基于大数据及云计算，阿里希望依托互联网冰箱设备构建厨房服务生态和设备生态——建立以账号为中心的个?健康数据，提供更为科学健康的餐饮规划，打通饮食规划-食材采买-食材存储-食材烹饪的链路服务，打造居家餐饮闭环。

在此次CES现场，YunOS展出了美的新款概念互联网冰箱“OS集智” ，展示其通过云端跨领域数据整合打造出的新型食材需求体验。过去，消费者需要自己挑选食材，而现在，YunOS将依托用户体征及饮食习惯数据，为用户规划健康膳食、合理采买。

据工作人员透露，这款“OS集智”搭载英特尔芯片，并拥有双屏设计，两块屏幕均为21.5英寸，可实现实时互动。

其中，左屏使用了英特尔实感技术摄像头SR300，可实时拍摄测量出人的身体维度尺寸，计算出身体质量指数（BMI），并实时传输到右屏。

YunOS通过对BMI进?云端分析得出日常所需热量及营养，在右屏智能推荐每?健康食谱，为不同体征的用户提供健康饮食指导。食谱所需食材，用户也可以通过天猫超市实现便捷采买。

YunOS Auto Demo演示：让汽车跑在互联网上

2016年，YunOS为世界贡献了一个新词——互联网汽车。从此，汽车在传统动力引擎外，多了一个数据引擎。下半年以来，YunOS携手上汽陆续发布荣威RX5、名爵ZS、荣威i6三大系列互联网汽车。

在此次CES展台上，YunOS通过VR游戏体验的方式展示了互联网汽车的驾驶体验和服务。

参观者可以在模拟体验舱内，通过VR体验远程操控、语音操控、双盲导航、室内导航、路况预警、预约停车位、自动支付、无人机／运动相机接入等互联网汽车功能。同时，全新的“深夜地图”也将首次上线，为用户带来全新的视觉体验。

作为汽车的数据引擎，YunOS Auto让汽车不仅跑在道路上，也让它跑在了互联网上。在YunOS看来，未来汽车不再只是一个交通工具，而是一个互联网服务平台、智能硬件平台及数据平台，带来更多的想象空间。

除了智能冰箱及互联网汽车方面Demo演示，YunOS还在载YunOS Chip芯片嵌入式操作系统 ，YunOS Professional、以及YunOS TV相关领域有产品展出，包括联合惠普及英特尔发布的首款HP YunOS Book、联合夏普发布的首款4K YunOS TV互联网电视、联合飞亚达发布首款轻智能腕表等。

通过本届CES展，YunOS也希望向外界传达一个信息——在万物互联网时代，YunOS将打造一个协同智能平台，将用户在不同场景的行为数据打通，以用户为中心，将人、物、服务三张网打造为一张网，让数据流转起来，为用户带来更好的体验。