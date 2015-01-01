博世推出全新概念车：满满的个性化设计

在2017国际消费类电子产品展览会(CES 2017)上，博世公司向观众推出了一台全新概念车，通过该车，博世展示了对未来车内设计的构想...

ZD至顶网个人商用频道 01月07日 拉斯维加斯报道：在2017国际消费类电子产品展览会(CES 2017)上，博世公司向观众推出了一台全新概念车，通过该车，博世展示了对未来车内设计的构想。

博世在CES 2017上的主题围绕个性化物联网展开，以至于让每名用户都尽可能获得最好的体验。为此，博世推出的这款尚无名称的概念车使用了面部识别技术，可以根据司机的喜好自动改变车内设置，比如电台频率、后视镜以及内部温度等等。

博世全新概念车同时还开发有一个安全平台，在该平台上，用户可以使用手机代替各种按键，这或许是一种简捷操作途径，但同时可以达到同样的目的。

与车内的面部识别系统相比，全新概念车的操纵系统更为神奇。整个车辆的操纵系统包括了触觉反馈显示器和手势控制系统，博世暂未深入解读这些系统的功能细节。

博世全新概念车同时还配置了眼球追踪系统，该系统可以根据用户的视线提取相关信息。通过该系统，可以防止司机在驾驶过程中不必要的分心。

无论是外观还是内饰，博世全新概念车都有点另类。外观看上去，博世全新概念车就像是一只怪异的鸡蛋。至于内饰，其后视镜就是一款带有摄像头屏幕，而且车内到处都是设备显示屏幕，毕竟未来就是一个充满屏幕的时代。方向盘看上去也很荒谬，而且内部全部采用了木质装饰。

博世的总体目标，就是想让人们充分利用物联网，使周边所有的事情，从智能家居附件到汽车产品都充满个性化。