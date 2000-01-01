CES2017：三星 OLED 电视与LG竞争加剧

三星是全球第一大电视制造商，但一提到声望和利润最高的奢华、高价位电视，LG则“来势汹汹”...

ZD至顶网个人商用频道 01月06日 拉斯维加斯报道：三星是全球第一大电视制造商，但一提到声望和利润最高的奢华、高价位电视，LG则“来势汹汹”。

LG OLED电视所提供的画质是我们过去所进行测试的电视中品质最好的，而且价格越来越便宜，为迎战LG的OLED电视，三星以Q系列电视的形式为我们带来了它的A级产品。

三星在CES 2017上介绍的全新OLED电视包括Q7、Q8和Q9系列。尽管其价格、上市时间和相关尺寸还未确认，但该公司透露了大量关于其图像质量和其他特性的信息。

据三星表示，这几个Q系列的电视都采用一种全新量子点技术，可以提高光输出(亮度最高可达2000尼特，是OLED的两倍)和色彩表现。三星称之具备“100%显色体积”，而且相比OLED，其产品在不同亮度级有着更为精准的色彩再现。至于现实中这两者有多大的差别，还有待观察。

不同于去年的CES展会，三星推出的最佳电视Q9采用的是平面而非曲面屏幕。不过其Q8系列仍采用曲面屏，而Q7则拥有平面和曲面两种型号可选。三星并未详细说明这三款电视在图像质量方面的差异。

不过，三星确实提到过，包括其旗舰Q9在内的三款Q系列OLED电视均采用侧光式区域调光技术，而根据我们以外的经验，这一技术往往比不上许多其他高端液晶显示屏上采用的全阵列区域调光技术。

安装方式创新

除了图像质量，三星还解决了一个所谓的“常见痛点”问题。其创新之一是一个超齐平的“无间隙”壁挂式固定装置，它包含在Q9套装中，同时是一个可选配件。除了能够紧密贴在墙上，该装置还简化了安装过程，有着更为简易的倾斜和调平功能。

此外，还有一对可选支架也在出售中，其中一个支架有一个画架设计，另一个有着可旋转基座。

所有Q系列设备均采用三星的One Connect迷你卡，可以连接到家里的机顶盒，2017年将采用新方式，通过5米的光纤将其连接到几乎看不见线的电视中央。用户也可以选择15米长的光纤选项。此外，One Connect迷你卡还可以发出红外线命令，控制机顶盒和其他设备，这样就可以更轻松地将于的各个部件的功能放在同一设备内了。

更加智能的体育和音乐功能

智能电视系统基本上与2016年异曲同工，配有独特的自动识别插入装置的功能。三星已经改善了其手机应用来模拟其大屏幕的外观布局，用户甚至可以像Netflix那样从手机上搜索并投放到电视上应用，非常类似于Chromecast电视棒。

2017年，三星新增了体育功能，用户可以输入自己最喜欢的球队，并接收他们的比赛直播信息，遗憾的是，它并不能自动启动你的DVR录播。与此同时，音乐功能将采用歌曲识别软件Shazam自动识别音乐，如果你安装有Spotify或类似的应用，它甚至可以在找到这首歌的时候直接播放。

三星QLED电视看点汇总

·全新量子点技术

·侧光式区域调光技术

·亮度范围在1500至2000尼特

·更广泛的色彩体积

·无间隙壁挂式固定装置(该配件属于Q8和Q7可选项)

·新增体育和音乐智能电视功能