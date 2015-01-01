Google Home在CES 2017展会上的全部动态

Google Home需要迎头赶上。一直以来，Google Home都在追逐着其竞争对手亚马逊Echo，去年11月，谷歌推出了其“随时待命”的智能扬声器。因为Echo已经推出好些年了，所以亚马逊的语音助手Alexa自然被应用于更多的产品，拥有更多功能...

ZD至顶网个人商用频道 01月06日 拉斯维加斯报道：Google Home需要迎头赶上。一直以来，Google Home都在追逐着其竞争对手亚马逊Echo，去年11月，谷歌推出了其“随时待命”的智能扬声器。因为Echo已经推出好些年了，所以亚马逊的语音助手Alexa自然被应用于更多的产品，拥有更多功能。之前，我一直希望谷歌能好好利用这一次的CES展会，为其Google Home获取更多市场。但到目前为止，未能如愿。展会上，Alexa宣布了许多新朋友，而Google Home这里则相对安静一些。

迄今为止，谷歌在今年的CES展会上只表示：我们还可以参加很多届CES展会。值得注意的是，我们统计了所有支持谷歌语音助手Google Assistant的产品。Google Home不能包办一切，但支持Google Assistant功能的Google Pixel可以。不过，一个装有Google Assistant语音助手的产品往往意味着Google Home兼容的产品很快将新增一个。

我们一直在等待可以调暗灯光的Belkin Wemo智能开关的到来。这次的CES展会为我们带来了答案——Belkin WeMo变光开关。用户也可以用语音指令通过Google Home轻松地控制这个开关。

贝尔金在本次CES展会上还发布了一款娇小的全新智能插座。在一个标准的壁装电源插座上，用户可以插入两个Belkin WeMo Mini。同样，用户也可以用Google Home控制开关。

如果你有一辆现代汽车，也可以用Google Home控制自己的汽车。用户可以通过语音命令直接开启汽车导航系统，甚至可以发动引擎。不过别担心，在发动引擎前，谷歌会先识别下你的身份。

即将到来的克莱斯勒300也将支持Google Assistant语音助手，但是用户到底可以用该语音助手做什么，我们还缺乏相关细节信息。

在2017年晚些时候，用户将可以通过Google Home使用Coway Airmega空气净化器净化空气。

至于可以轻松安装的智能灯泡，不妨看看全新的时尚Switchmate Bright智能照明设备。将它固定到普通灯的开关上，用户就可以通过Google Home的语音指令控制灯泡了。

在本次CES展会上，Switchmate还有一个全新的智能插座，名为Switchmate Power。Switchmate Power也将在今年二月推出时兼容Google Home。

我们还统计追踪了三大主要语音控制平台的公告，可以发现，Alexa在初期领先于Siri和Google Assistant。至于亚马逊是否可以继续保持优势，苹果或谷歌是否能够打破局势，我们拭目以待。