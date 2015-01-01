LG在CES 2017推出多款智能家居产品 支持Alexa语音助手

LG希望可以制造出比我们还聪明的智能家居产品。这家以电视、手机和洗衣机等产品制造著称的韩国公司，以探讨其DeepThinQ人工智能平台的方式拉开了该公司CES 2017展会产品发布会的序幕。它介绍了一些概念产品，并为我们演示了一些实用的好处...

ZD至顶网个人商用频道 01月06日 拉斯维加斯报道：LG希望可以制造出比我们还聪明的智能家居产品。

这家以电视、手机和洗衣机等产品制造著称的韩国公司，以探讨其DeepThinQ人工智能平台的方式拉开了该公司CES 2017展会产品发布会的序幕。它介绍了一些概念产品，并为我们演示了一些实用的好处。

该公司正专注于智能家居，打算把全部筹码都压在这一领域。例如，LG的机器人吸尘器可以识别出一个桌腿和一条人腿的区别。其洗衣机可以识别出清洗物上的灰尘是否过多，而且如果有需要，它还会增加一次漂洗周期。LG请来了一位亚马逊高管，探讨将Alexa语音助理集成到其智能冰箱的问题。

在今年的CES展会开幕前期，按LG的时尚惯例，该公司已经提前公布了几款产品和类别。这为LG在CES展会上展示其最为轰动的产品节省了时间，其中包括一款非常薄的、类似于壁纸的电视。本文将对该公司发布的所有产品做一个综述。

LG智能InstaView Door-in-Door冰箱：这是一款拥有29英寸全高清触摸显示屏的冰箱。敲击它，屏幕会变成透明的，这样用户就可以看到冰箱内放置的东西。而且它足够智能，不仅搭载其WebOS系统，而且与亚马逊合作装有Alexa语音助手。这意味着用户可以直接通过快速语音指令从冰箱中买东西。

Hub Robot机器人：基本上，LG是把一个智能扬声器塞进了了一个可爱的移动机器人。它的工作原理类似于亚马逊Echo智能音箱，用户只需向它发出语音指令，就可以让它控制烤箱或其他机器人。

Robo Mower除草机：不想自己修剪草坪?LG的机器人会替你把这些事做好。

Airbot：进一步深化机器人概念，LG还发布了一个机场引导机器人，它将于今年晚些时候出现在韩国仁川机场。

Super UHD：2017年的LCD系列电视主要专注于色彩精准度和一些名为“纳米基站(Nanocell)”的技术。该技术本质上是用于协调色彩平衡的显微网点。LG含蓄地影射了三星的曲线显示屏电视。该公司表示：“我们认为我们的竞争对手并不关注观众是如何观看电视的。”并指出，用户必须位于电视正中心的位置才能在这样的电视上获得最佳观看体验。LG强调其纳米基站技术将有助于扩大观看视角。

Signature TV W电视：一台近乎墙纸那么薄的OLED电视，仅约2.57毫米厚。该电视的设计被称为“墙上影片”。LG表示，它能够营造出一种沉浸感，就仿佛它是墙壁的一部分一样。该电视将通过磁性支架挂在墙上。

OLED系列：LG也发布了一系列的OLED电视，其中包括名为B7的相对低端版本，但据说它将与其高端版本拥有相同画质。

UHD蓝光播放器：它带有杜比视觉和音响技术。

Quad Wash洗碗机：该技术将在LG的高端Signature洗碗机中首次亮相，其价格介于4700到1200美元之间。

以下是LG在其新闻发布会前发布的产品：

·全新4K HDR电脑显示屏

·一个迷你投影仪

·更加智能的智能家电

·配有触控笔的全新智能手机

·一个悬浮的扬声器

·全新无线耳机

·一个全新无线真空吸尘器

·各种机器人!