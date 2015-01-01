日产汽车CES 2017主题演讲精华辑要

日产汽车CEO卡洛斯·戈恩在CES 2017大会发表主旨演讲，宣布公司未来将采取几个步骤推进未来的自动驾驶汽车。

ZD至顶网个人商用频道 01月06日 拉斯维加斯消息：日产汽车CEO卡洛斯·戈恩在CES 2017大会发表主旨演讲，宣布公司未来将采取几个步骤推进未来的自动驾驶汽车。

以下是重点摘要：

新聆风（Leaf）

卡洛斯·戈恩终于公布了下一代尼桑聆风汽车的部分情况。它会配备ProPilot半自动系统，日本市场的日产Sirena已经采用了这套系统。

戈恩还说，日产汽车准备用聆风进行能源分配的方案开发。电动汽车能够为家庭，建筑物，甚至为电网本身供电。日产汽车欧洲总部运行时，总部大楼就会使用“车辆到建筑物”以及“车辆到电网”供电技术。

AI和自动驾驶汽车

日产汽车计划推出一个叫做“无缝自主移动”（SAM）的系统。这是一种第一代自动驾驶汽车没有的解决方案平台。

自动驾驶汽车将连接到指挥中心。如果汽车遭遇故障-比如路，警察使用手势指挥车辆等，汽车会向指挥中心发出信号，寻求帮助。

指挥中心的指挥员（称为移动管理者）将观察车辆图像，传感器数据以确定如何处理问题，汽车将处于指挥员的控制，直到他将汽车控制权移交给驾驶员。

随着呼叫的不断接入，SAM系统能够学习指挥员应对问题的反应，最终，SAM汽车能够将解决方案播发给汽车，从而最终形成自动寻找路径或绕过路障等问题的自动解决方案。

无人驾驶商用车

日产计划与日本互联网业务公司DeNA合作，未来10年，双方将测试无人驾驶商用车。到2020年，日产汽车希望扩大测试，将这项技术融入东京地区的移动汽车服务。

雷诺-尼桑联盟将为汽车提供技术，而DeNA方面主要负责用户体验的开发。

两家公司将采取4个步骤推进无人驾驶商用车的开发。第1步是ProPilot，它能够让汽车在高速公路上保持车道。第2步是多条高速公路车道行驶，第3步是将汽车在城市环境自动行驶，最后阶段当然是真正的无人驾驶车辆。

车内语音

日产汽车将继续与微软合作，进行连接服务与程序应用开发。

日产汽车将使用微软的Azure进行无线更新，预测维护以及车辆导航。它还将利用Cortana创建更直观的语音识别体验，在所有共享车辆中添加个性化的驱动程序设置。

日产的计划清楚地表明它打算全面进入自动驾驶汽车领域。这需要时间，但它已经走上正确道路的第一步。